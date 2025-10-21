Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года

В России употребление алкогольных напитков упало до 7,84 литра в год на душу населения — это минимум с 1999 года. Об этом свидетельствуют данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, с которыми ознакомились РИА «Новости».
По данным статистики, рекордно низкий показатель зафиксировали по итогам сентября за последние 12 календарных месяцев. Месяцем ранее такой показатель составлял 7,93 литра. До этого потребление алкоголя в расчете на душу населения было близким к 7,8 литра последний раз в 1999 году.
Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области показатель употребления алкоголя за последний год составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра.
Сейчас запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни хотят ввести на Алтае. В случае принятия нового закона купить спиртные напитки можно будет только с 11.00 до 19.00, с понедельника по четверг, а в пятницу — до 16.00. В прикассовой зоне в супермаркетах запретят открытую раскладку алкоголя и табака.
Губернатор региона Андрей Турчак отмечал, что уровень смертности в республике по итогам прошлого года превысил рождаемость. По его словам, множество смертей произошло из-за ДТП, совершенных в пьяном виде, и отравлений алкоголем.