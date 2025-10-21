Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года

Меньше всего в России пьют спиртное на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии — 0,62 литра, в Дагестане — 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии — 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,63 литра. Житель Москвы в среднем выпивал 4,91 литра алкоголя, а Петербурга — 6,55 литра. В Новосибирской области показатель употребления алкоголя за последний год составил 8,83 литра на человека, в Свердловской — 10,49 литра, а в Татарстане — 8,5 литра.