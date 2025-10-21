Гио Пика объявил о выходе своей первой биографии
Чарли Кокс заявил, что не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»

Фото: 20th Television

Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы в проектах Marvel, опроверг слухи о появлении своего персонажа в новом «Человеке-пауке». В подкасте «Phase Hero» актер сообщил, что не участвует в проекте, несмотря на домыслы фанатов.

«Я не знаю, что известно поклонникам. Я знаю, что все они думают, будто я снимаюсь в „Человеке-пауке“, потому что нахожусь в Лондоне, но это не так. Я просто сосредоточен на „Сорвиголове“», — сказал Кокс.

Кроме того, в 2021 году Кокс уже говорил, что его персонаж не появится в новой части франшизы про «Человека-паука». Несмотря на это, поклонники все еще надеются увидеть актера, поскольку звезды Marvel стараются не говорить о съемках в проектах, чтобы сохранить эффект неожиданности. 

Премьера четвертого «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день» ожидается 31 июля 2026 года. Главную роль в проекте вновь сыграет Том Холланд.  

К роли Халка в новой ленте вернется Марк Руффало. Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, тоже вернутся к работе над сиквелом.

Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший фильмы «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Недавно Disney+ объявил дату выхода второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера состоится 4 марта 2026 года. По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Шоу уже продлили на третий сезон.

