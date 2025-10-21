Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»

Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Павел Дуров заявил, что готов выкупить украденные из Лувра украшения и передать их в Лувр Абу-Даби
Россияне стали меньше пить: употребление алкоголя упало до минимума с 1999 года
Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке

Чарли Кокс не появится в роли Сорвиголовы в новом «Человеке-пауке»

Фото: 20th Television

Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы в проектах Marvel, опроверг слухи о появлении своего персонажа в новом «Человеке-пауке». В подкасте Phase Hero актер сообщил, что не участвует в проекте, несмотря на домыслы фанатов.

«Я не знаю, что известно поклонникам. Я знаю, что все они думают, будто я снимаюсь в "Человеке-пауке", потому что нахожусь в Лондоне, но это не так. Я просто сосредоточен на „Сорвиголове“», — сказал Кокс.

Несмотря на это, поклонники все еще надеются увидеть актера, поскольку звезды Marvel стараются не говорить о съемках в проектах, чтобы сохранить эффект неожиданности.

Премьера четвертого «Человека-паука» с подзаголовком «Совершенно новый день» ожидается 31 юля 2026 года. Главную роль в проекте вновь сыграет Том Холланд.  

К роли Халка в новой ленте вернется Марк Руффало. Кроме того, сообщается о возвращении суперзлодея Скорпиона, чью роль сыграет Майкл Мэндо. В продолжении также появится Каратель в исполнении Джона Бернтала. Зендая и Джейкоб Баталон, сыгравшие друзей Питера Паркера — Эм-Джей и Неда, — как ожидается, тоже вернутся к работе над сиквелом.

Сюжет сиквела пока держится в секрете. Режиссером выступает Дестин Дэниел Креттон, снявший «Просто помиловать» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Недавно Disney+ объявил дату выхода второго сезона  сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера состоится 4 марта 2026 года. По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Шоу уже прродлили на третий сезон.

Расскажите друзьям