Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори

Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле
Netflix разработает новую костюмную драму — «Девушки из Гранвиля»
Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»
Пэрис Хилтон выпустит веб-сериал о дизайне пространства для людей с СДВГ
Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services

Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори

Фото: Klim Musalimov/Unsplash

Химический факультет Московского университета имени Ломономова перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщил «Коммерсант».

Студенты будут учиться удаленно с 21 октября в течение неопределенного срока. Учащихся попросили предоставить вузу справки о двукратной вакцинации от кори или перенесенном заболевании.

По информации СМИ, студентам сообщили о переходе на дистанционное обучение 20 октяюря. В университете предполагают, что в классы учащиеся не смогут вернуться вплоть до начала ноября.

Официальной информации о карантине пока нет. Также МГУ пока не сообщил, сколько человек заболели корью и какого их состояние. 
 

Расскажите друзьям