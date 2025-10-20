Химический факультет МГУ перевели на дистанционное обучение из‑за вспышки кори

Химический факультет Московского университета имени Ломономова перевели на дистанционное обучение из-за вспышки кори. Об этом сообщил «Коммерсант».
Студенты будут учиться удаленно с 21 октября в течение неопределенного срока. Учащихся попросили предоставить вузу справки о двукратной вакцинации от кори или перенесенном заболевании.
По информации СМИ, студентам сообщили о переходе на дистанционное обучение 20 октяюря. В университете предполагают, что в классы учащиеся не смогут вернуться вплоть до начала ноября.
Официальной информации о карантине пока нет. Также МГУ пока не сообщил, сколько человек заболели корью и какого их состояние.