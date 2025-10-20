Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел на виниле

Фото: Netflix

Саундтрек к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел в продажу на виниловых пластинках и дисках CD. Об этом сообщил Variety.

В официальный аудиоальбом вошли девять оригинальных треков, исполненных вымышленной группой HUNTR/X — героями анимационной картины. CD-версия уже стала бестселлером на Amazon.

Виниловую версию можно заказать в базовой комплектации, а также в эксклюзивном оформлении. В последнем случае пластинка будет фиолетового цвета. В оба комплекта вложены постер и одна из трех коллекционных фотокарточек.

Помимо композиций из мультфильма, на дисках и пластинках можно найти также ремикс трека «Takedown» в исполнении участниц корейской группы Twice Чонен, Чихе  и Чхэен.

Песни из «Кей-поп-охотниц на демонов» продолжают набирать популярность в чартах. Треки «Golden» и «Your Idol» сейчас входят в топ-10 Billboard.

«Кей-поп-охотницы на демонов» появился на Netflix 20 июня. Фильм поставили режиссеры Мэгги Кан и Крис Аппельханц. Героев озвучили корейские и американо-корейские актеры и певцы.

Лента рассказала о женской кей-поп-группе, участницы которой ведут двойную жизнь. Они не только выступают на сцене, но и охотятся на демонов. Однажды девушки сталкиваются с конкурирующим бойз-бендом, чьи члены — притворившиеся людьми демоны.

В августе анимационный фильм возглавил американский кинопрокат, став первым проектом Netflix, которому удалось добиться этого достижения. Вскоре лента стала самым просматриваемым фильмом в истории стриминга.

Персонажи картины появились в Fortnite, о озвучившие их актрисы выступили в скетче шоу «Saturday Night Live». Там они исполнили открывок из песни «Golden», которая установила ранее рекорд популярности среди кей-поп-треков на Spotify. Полностью композицию девушки спели на шоу Джимми Фэллона.

