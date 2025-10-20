Стриминговый сервис Netflix выпустит новую костюмную драму — экранизацию романов «Девушки Гилберт» Кэт Кэхилл. Об этом написал Collider.
Шоу, как утверждает СМИ, станет заменой «Бриджертонам» и будет называться «Девушки из Гранвиля». Действие нового сериала развернется, как ожидается, в Америке — в сельской местности штата Колорадо.
В его центре окажется девушка Эмма Дэниелс, ставшая одной из немногих женщин, которые получили работу в отеле «Гранвиль». Работа сулит героине прекрасные перспективы, приключения, доход и дружбу, но чтобы сохранить ее, ей нужно выполнить правило: никогда не заводить связей с мужчинами.
Съемки пройдут в Скалистых горах Канады. Сценаристом и шоураннером сериала выступит Адриана Мэггс. В первом сезоне проекта будет восемь эпизодов.
«"Девушки из Гранвиля» — масштабный, жизнерадостный сериал, который предлагает уют женской дружбы и очарование исторического романа», отметили соруководители Netflix по контенту в Канаде Даниэль Вудроу и Тара Вудберри.
Когда «Девушки из Гранвиля» выйдут на экраны, пока неясно. Четвертый чезон «Бриджертонов» появится на Netflix зимой — 29 января. В этот день платформа выпустит четыре эпизода. Оставшиеся четыре представят 26 февраля.
Ранее стало известно, что шоураннер сериала «Позолоченный век», еще одной костюмной драмы, выпустит сериал «Девенпорты» для Prime Video по роману Кристал Маркис. Его действие развернется в Америке в 1910-е годы, в центре окажется афроамериканская семья, сумевшая достичь богатства и статуса.