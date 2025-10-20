Когда «Девушки из Гранвиля» выйдут на экраны, пока неясно. Четвертый чезон «Бриджертонов» появится на Netflix зимой — 29 января. В этот день платформа выпустит четыре эпизода. Оставшиеся четыре представят 26 февраля.



Ранее стало известно, что шоураннер сериала «Позолоченный век», еще одной костюмной драмы, выпустит сериал «Девенпорты» для Prime Video по роману Кристал Маркис. Его действие развернется в Америке в 1910-е годы, в центре окажется афроамериканская семья, сумевшая достичь богатства и статуса.