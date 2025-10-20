Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»

Сериал «Побег» получит перезапуск: стриминговый сервис Hulu одобрил проект. Об этом сообщил Variety.
В шоу снимутся Эмили Браунинг, Дрейк Роджер, Лукас Гейдж, Клейтон Карденас, Джей Эр Бурн, Джорджи Флорес и Майлз Баллок. Сюжет расскажет о бывшем солдате, которая устраивается на работу в одну из самых опасных тюрем Америки.
Согласно логлайну, главная героиня станет старшей надзирательницей колонии, чтобы доказать, на что она готова ради любимого человека. Ее роль достанется Браунинг.
Действие развернется в той же реальности, в которой и события оригинального сериала. Однако в центре истории окажутся новые персонажи и совершенно свежая сюжетная линия.
Элджин Джеймс выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Он же срежиссирует пилотный эпизод. Дон Олмстед будет исполнительным продюсером наряду с создателем «Побега» Полом Шойрингом, Марти Адельштейном и Нилом Морицем.
Олмстед, Адельштейн и Мориц также продюсировали оригинальное шое. Студия 20th Television, выпустившая проект, займется и его ребутом.
«Побег» выходил на канале Fox пять сезонов, начиная с 2005 года. и стал хитом. По мотивам сериала был снят телефильм «Побег» и малобюджетный спин-офф «Побег: Доказательство невиновности». О том, что Hulu заказал пилотную серию ребута, стало известно в декабре 2024 года.