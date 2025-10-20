Hulu одобрил перезапуск сериала «Побег»

«Побег» выходил на канале Fox пять сезонов, начиная с 2005 года. и стал хитом. По мотивам сериала был снят телефильм «Побег» и малобюджетный спин-офф «Побег: Доказательство невиновности». О том, что Hulu заказал пилотную серию ребута, стало известно в декабре 2024 года.