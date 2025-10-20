Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Пэрис Хилтон выпустит веб-сериал о дизайне пространства для людей с СДВГ

Фото: @parishilton

Телеведущая и певица Пэрис Хилтон выпустит веб-сериал «Inclusive by Design», посвященный организации и дизайну пространства для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом написал The Hollywood Reporter.

Проект создаст компания Хилтон 11:11 Media совместно с организациями Impact, Android и Understood.org. В шоу Пэрис будет обустраивать свой новый дом и штаб-квартиру собственной продакшн-студии.

Штаб-квартира 11:11 Media расположится на той же территории, что и новый дом Хилтон, но в отдельном здании — переоборудованном домике у бассейна. В компании работает 17 штатных сотрудников, еще несколько находятся в Нью-Йорке.

Шоу «Inclusive by Design» выйдет 22 октября на ютуб-канале Хилтон. Его релиз приурочен к месяцу осведомленности о СДВГ. Проект призвал показать, как продуманное пространство может помочь в концентрации внимания, раскрытии творческого потенциала и получении удовольствия от жизни.

«Как человек с СДВГ, этот проект очень важен для меня лично. Я хочу показать, как продуманный дизайн и технологии могут сделать жизнь проще, радостнее и креативнее — в мире, где каждый мозг может сиять», — поделилась Хилтон.

В январе во время пожаров в Лос-Анджелесе Хилтон и ее муж Картер Рем потеряли дом. После этого пара приобрела за 63 млн долларов особняк, который некогда принадлежал актеру Марку Уолбергу.

Особняк площадью 30 500 квадратных футов расположен на шести акрах земли и включает 12 спален. На территории также есть поле для гольфа с пятью лунками, спортивная площадка, скейт-парк и винный погреб.

Ранее Пэрис Хилтон анонсировала несколько других проектов. Она представила мультсериал для детей «Пэрис и щенки» и заявила, что работает над документальным фильмом «Infinite Icon» о записи музыкального альбома. 

Кроме того, в марте Хилтон запустила тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи», а до этого воссоединилась с Николь Ричи в реалити-шоу о создании оперы «Пэрис и Николь: На бис». Тем временем Дакота Фэннинг взялась за экранизацию мемуаров Пэрис. 

