Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ

Телеведущая и певица Пэрис Хилтон выпустит веб-сериал «Inclusive by Design», посвященный организации и дизайну пространства для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом написал The Hollywood Reporter.
Проект создаст компания Хилтон 11:11 Media совместно с организациями Impact, Android и Understood.org. В шоу Пэрис будет обустраивать свой новый дом и штаб-квартиру собственной продакшен-студии.
Штаб-квартира 11:11 Media расположится на той же территории, что и новый дом Хилтон, но в отдельном здании — переоборудованном домике у бассейна. В компании работают 17 штатных сотрудников, еще несколько находятся в Нью-Йорке.
Шоу «Inclusive by Design» выйдет 22 октября на ютуб-канале Хилтон. Его релиз приурочен к месяцу осведомленности о СДВГ. Проект призван показать, как продуманное пространство может помочь в концентрации внимания, раскрытии творческого потенциала и получении удовольствия от жизни.
«Этот проект очень важен для меня лично, как человека с СДВГ. Я хочу показать, как продуманный дизайн и технологии могут сделать жизнь проще, радостнее и креативнее — в мире, где каждый мозг может сиять», — поделилась Хилтон.
Особняк площадью 30 500 квадратных футов расположен на шести акрах земли и включает 12 спален. На территории также есть поле для гольфа с пятью лунками, спортивная площадка, скейт-парк и винный погреб.
Ранее Пэрис Хилтон анонсировала несколько других проектов. Она представила мультсериал для детей «Пэрис и щенки» и заявила, что работает над документальным фильмом «Infinite Icon» о записи музыкального альбома.
Кроме того, в марте Хилтон запустила тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи», а до этого воссоединилась с Николь Ричи в реалити-шоу о создании оперы «Пэрис и Николь: На бис». Тем временем Дакота Фэннинг взялась за экранизацию мемуаров Пэрис.