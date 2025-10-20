Пэрис Хилтон выпустит веб-се6риал о дизайне пространства для людей с СДВГ

Особняк площадью 30 500 квадратных футов расположен на шести акрах земли и включает 12 спален. На территории также есть поле для гольфа с пятью лунками, спортивная площадка, скейт-парк и винный погреб.



Ранее Пэрис Хилтон анонсировала несколько других проектов. Она представила мультсериал для детей «Пэрис и щенки» и заявила, что работает над документальным фильмом «Infinite Icon» о записи музыкального альбома.



Кроме того, в марте Хилтон запустила тру-крайм-подкаст «Моя подруга Дейзи», а до этого воссоединилась с Николь Ричи в реалити-шоу о создании оперы «Пэрис и Николь: На бис». Тем временем Дакота Фэннинг взялась за экранизацию мемуаров Пэрис.