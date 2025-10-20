Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц

Каждый второй россиянин считает, что взрослые дети обязаны помогать родителям материально. Один из трех уверен, что взрослых нужно обеспечивать только при трудном финансовом положении, а 7% отвергают саму идею такой поддержки. Об этом свидетельствуют результаты опросы сервиса Superjob, результаты которого есть у «Афиши Daily».
Исследование проводилось с 13 по 16 октября. В нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет с 391 населенного пункта.
Выяснилось, что мужчины несколько чаще женщин поддерживают безусловную помощь родителям (53% против 49%), тогда как россиянки чаще склоняются к мнению, что помощь нужно оказывать только в трудной ситуации (35% против 30% среди мужчин). По мере взросления доля тех, кто отвергает помощь родителям уменьшается: с 10% среди молодежи до 35 лет до 4% среди респондентов 45+.
Люди с высшим образованием чаще поддерживают безусловную помощь (52%), чем респонденты со средним профессиональным образованием (45%). Больше всего же тех, кто считает, что при зарплате выше 100 тысяч рублей, родителей нужно поддерживать материально в любом случае (55%).
На практике россияне часто поддерживают родителей: 22% помогают им постоянно, 36% — время от времени, по необходимости, 8% — изредка. Лишь 12% респондентов не помогают родителям и не получают помощи от них, а 16% признались, что родители сами помогают им.
Среди мужчин и женщин поровну тех, кто помогает родителям постоянно (по 22%). Однако среди россиянок также больше и тех, кто признавался, что родители помогают им (20% против 12% среди мужчин). С увеличением возраста опрошенных растет и доля тех, кто помогает родителям постоянно: от 14% среди молодежи до 35 лет до 26% среди респондентов 45+. При этом молодежь чаще тех, кто старше, получает помощь от родителей (28%).
Респонденты со средним профессиональным образованием значительно чаще указывают, что родители дают им деньги, чем обладатели высшего образования (21 и 15% соответственно). С ростом размера дохода увеличивается и доля тех, кто оказывает регулярную помощь родителям: 17% среди получающих до 50 тыс. рублей и 25% среди тех, кто зарабатывает от 100 тыс. При этом россияне с доходом ниже среднего значительно чаще признаются, что получают помощь от родителей (21%).
За последние 15 лет доля тех, кто помогает родителям постоянно, выросла с 18% в 2010 году до 22% в 2025 году, доля помогающих время от времени увеличилась с 32 до 36%. При этом сократилась доля тех, кто получает помощь от родителей (с 26 до 16%).
Средняя сумма ежемесячной помощи родителям за год выросла на 9%: с 14 тыс. до 15 200 рублей. Жители Москвы в среднем отдают родственникам 18 тыс. рублей в месяц, Петербурга — 15 500 рублей. Среди крупных региональных центров также выделяется Красноярск — там дети дают 13 500 рублей. В Екатеринбурге и Краснодаре на помощь родителям тратят 13 тыс. рублей в месяц.