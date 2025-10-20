Исследование: москвичи тратят на помощь родителям 18 тыс. рублей в месяц

Среди мужчин и женщин поровну тех, кто помогает родителям постоянно (по 22%). Однако среди россиянок также больше и тех, кто признавался, что родители помогают им (20% против 12% среди мужчин). С увеличением возраста опрошенных растет и доля тех, кто помогает родителям постоянно: от 14% среди молодежи до 35 лет до 26% среди респондентов 45+. При этом молодежь чаще тех, кто старше, получает помощь от родителей (28%).