Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»

Мексиканская актриса Мелисса Баррера, известная по франшизе «Крик», снимется с Джоном Траволтой («Криминальное чтиво», «Бриолин») в триллере «Черные приливы». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит Ренни Харлин, автор «Крепкого орешка 2» и «Скалолаз». Съемки уже начались, они проходят на испанском острове Гран-Канария. В фильме снимаются также Элла Блю Траволта, Альваро Мел и Дилан Торрелл.
В центре сюжета — история Билла Пирса (Джон Траволта), отца, который пытается восстановить отношения с дочерью Ребеккой (Баррера) и внуком Себастьяном (Торрелл). Их попытка примирения оборачивается борьбой за выживание, когда на их парусник нападают косатки у южного побережья Испании.
Сценарий картины написали Крис Спарлинг («Гренландия») и Анхель Агудо. Продюсерами выступают Адриан Герра и Нурия Валлс из компании Nostromo Pictures.
«Мелисса привносит в роль и страсть, и уязвимость — все то, что требуется эмоционально, физически и кинематографически. Она и Джон создают на экране настоящее волшебство», — сказал Харлин.
Герра добавил, что съемки в море — «одно из самых сложных испытаний в кинопроизводстве». По его словам, получающиеся кадры «просто потрясающие». «Актеры сплотились редким и мощным образом, а режиссерский талант Ренни полностью раскрывается в балансе между зрелищностью и человеческими эмоциями», — сказал продюсер.