В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах

«Если лесной гость замер под кустом или у строения, сохраняет естественную позу, реагирует на приближение человека — закрывает глаза, замирает еще сильнее — и не имеет видимых повреждений, то трогать его не нужно. Он просто отдыхает после полета. Набравшись сил, он продолжит свое путешествие», — сказал специалист.