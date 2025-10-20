Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Жители столицы стали чаще звонить на горячую линию правительства Москвы, чтобы сообщить о раненых или уставших вальдшнепах. Об этом ТАСС рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«В октябре раненых вальдшнепов горожане находили на ряде улиц в центре столицы, на Минской улице в ЗАО, проспекте Невельского в ЮВАО и в Новой Москве. После получения обращений специалисты незамедлительно выезжают на место происшествия, чтобы оценить ситуацию с профессиональной точки зрения. Всех пострадавших птиц передали на лечение», — отметил Бурмистров.

Эксперт добавил, что за прошедшее воскресенье от жителей столицы поступило около 15 обращений. Он подчеркнул, что вальдшнепы занесены в Красную книгу столицы под первой категорией редкости. Сейчас у них период миграции, птицы летят в теплые страны. Пернатым приходится преодолевать большие расстояния, поэтому некоторые делают остановки в городе.

«Если лесной гость замер под кустом или у строения, сохраняет естественную позу, реагирует на приближение человека — закрывает глаза, замирает еще сильнее — и не имеет видимых повреждений, то трогать его не нужно. Он просто отдыхает после полета. Набравшись сил, он продолжит свое путешествие», — сказал специалист.

Если же птица лежит в опасной зоне, например рядом с дорогой, Бурмистров советует аккуратно перенести ее в ближайший парк или лесополосу. При видимых травмах или отсутствии подвижности следует звонить на на горячую линию: +7 (495) 777 77 77.

Специалисты обращают внимание, что вальдшнепы предпочитают лиственные и смешанные массивы с влажными почвами, где легко добывают пищу, червей и личинок, своим длинным клювом. Их маскирующее оперение, которое состоит из переплетения серых, рыжих и коричневых оттенков, делает их практически невидимыми среди опавшей листвы. Пернатые часто сливаются с окружающей средой.

Попадая в город, вальдшнепы становятся уязвимыми. Пернатым, занесенным в Красную книгу Москвы, лучше не встречаться с воронами, собаками или кошками. К тому же в мегаполисе много стеклянных и зеркальных поверхностей, которые могут дезориентировать птицу. Но все же большая часть вальдшнепов благополучно добирается до мест зимовки, а весной совершает обратный путь по такому же маршруту.

