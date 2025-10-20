Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами

Международная академия астронавтики (IAA) разработала новую версию протокола SETI на случай обнаружения внеземного интеллекта. Препринт документа опубликован на arXiv, его окончательное отверждение ожидается в начале следующего года. Об этом сообщает Universe Today.
Одно из ключевых изменений ― пункт о том, следует ли человечеству отвечать на прямое сообщение от инопланетян. Более ранняя версия протокола предполагает, что отвечать стоит, при этом не накладывает почти никаких ограничений.
В проекте нового протокола подчеркивается, что никаких ответов не должно отправляться, пока вопрос не обсудят в ООН и в других крупных международных организациях. Это необходимо, чтобы обеспечить согласованный и ответственный подход.
При этом указанный пункт не касается программы METI ― инициативы по активной отправке мощных сигналов в потенциально обитаемые звездные системы. Для нее пока нет протокола ― лишь рамочные рекомендации от IAA и других организаций.
Обновление правил также нацелено на защиту ученых, объявивших об открытии, от онлайн-травли и угроз.
Согласно документу, до официального подтверждения того, что сигнал исходит от внеземной жизни, следует быть крайне осторожными в публичных заявлениях. Их нужно сопровождать указанием степени неопределенности, а проверка данных должна быть максимально открытой для независимой верификации.
Если информация уже утекла или появились слухи — разрешается делать аккуратные уточнения, чтобы не распространялись ложные сведения. Если же выяснится, что сигнал не внеземной — это должно быть оперативно и четко разъяснено.
Первая декларация «политики после обнаружения» была составлена в 1989 году. Через шесть лет в документ добавили пункт о возможных ответных сообщениях, а в 2010-м его адаптировали к эпохе цифровых технологий. Как отмечает Universe Today, нынешнее обновление станет самым масштабным за 36 лет существования протокола.