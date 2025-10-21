«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам

Есть новинки зимнего сезона и у дочерних авиакомпаний «Россия» и «Победа». «Победа» свяжет Краснодар с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом и Стамбулом. «Россия» организует перелеты из Петербурга в Краснодар, а также из Перми и Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.