«Аэрофлот» начинает зимний сезон. Самолеты авиакомпаний Группы будут курсировать по 283 маршрутам

Группа «Аэрофлот» перейдет на зимнее расписание с 26 октября по 28 марта. В новом сезоне авиакомпании Группы будут осуществлять рейсы на 283 маршрутах, сообщили в телеграм-канале пресс-службы авиакомпании.
Пассажиров ждут новые рейсы, которых не было зимой прошлого года. Среди них — рейсы «Аэрофлота» Москва — Геленджик, Москва — Краснодар, Петербург — Краснодар, Красноярск — Краснодар, Казань — Краснодар, Уфа — Краснодар, Иркутск — Нячанг, Владивосток — Нячанг.
Кроме того, авиакомпания предложит рейсы из Екатеринбурга в Краснодар, Новосибирск, Дубай и Нячанг, из Краснодара — в Ереван, Стамбул, Дубай, Хургаду и Шарм-эль-Шейх, из Новосибирска — в Краснодар, Гоа и Нячанг.
Есть новинки зимнего сезона и у дочерних авиакомпаний «Россия» и «Победа». «Победа» свяжет Краснодар с Москвой, Петербургом, Екатеринбургом и Стамбулом. «Россия» организует перелеты из Петербурга в Краснодар, а также из Перми и Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.
Авиакомпании Группы также увеличат частоту полетов на некоторых направлениях. Это коснется рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Горно-Алтайск, Ереван, Гянджу, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, из Красноярска в Бангкок, из Хабаровска и Новосибирска в Санья.
«Россия» увеличит число отправлений из Петербурга в Тюмень, из Красноярска в Челябинск, Читу, Пекин, Сургут и Тюмень, «Победа» — из Москвы во Владикавказ, Махачкалу, Нальчик, Саратов, Гюмри, Самарканд, из Махачкалы в Сургут и Дубай, из Владикавказа в Стамбул.
Программа полетов на Дальний Восток охватит 12 городов. Рейсами Группы путешественники смогут добраться из столицы до Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Якутска, Анадыри, Магадана, Благовещенска и Улан-Удэ. Из Красноярска запланированы рейсы в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Благовещенск, Мирный, Нерюнгри, Читу, Хабаровск, Владивосток.
Самолеты регулярно будут летать к самым популярных курортам россиян. Жители 11 городов России смогут отправиться зимой в Сочи прямыми рейсами. Из Москвы же получится улететь к таким популярным зарубежным местам отдыха, как Анталья, Пхукет, Дели, Гавана, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Абу-Даби, Коломбо, Дубай, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Хошимин и другие города.
Перевозчик предложит добраться напрямую в Бангкок и Пхукет из Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, в Санья — из Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска. В Египет будут летать самолеты из девяти городов страны.
География полетов из Петербурга будет представлена 50 направлениями, 37 из которых — по России. В полетной программе из Красноярска — 30 маршрутов, из Екатеринбурга — 18, из Сочи — 16, из Краснодара — 12. Более подробную информацию о них можно найти на сайте «Аэрофлота».