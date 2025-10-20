Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Netflix и Chernin Entertainment начали работу над драматическим сериалом «Кеннеди». Майкл Фассбендер ( «Свет в океане», «Бесславные ублюдки») исполнит роль патриарха Джо Кеннеди-старшего, пишет Deadline.
Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956», в нем будет восемь серий. Согласно описанию, зрителям расскажут о «личной жизни, любви, соперничестве и трагедиях, которые сформировали самую знаменитую династию современности».
Действие в первом сезоне развернется в 1930-х годах. Сценарий к шоу напишет Сэм Шоу («Манхэттен»), режиссером выступит Томас Винтерберг («Торжество», «Курск»).
Патрик Джозеф Кеннеди считается основателем клана Кеннеди. Прежде чем помочь своим трем сыновьям, Джону, Роберту и Теду, начать строить политическую карьеру, он сам стал успешным государственным деятелем. По назначению президента Франклина Д.Рузвельта, Кеннеди-старший был первым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) (1934–1935), первым директором Морской комиссии США (1936–1938) и послом США в Великобритании (1938–1940) в первые годы Второй мировой войны.
Сериал о Кеннеди решили снимать после успеха исторического шоу Netflix «Корона», посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал получил 24 премии «Эмми» из 87 номинаций.