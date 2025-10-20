Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Патрик Джозеф Кеннеди считается основателем клана Кеннеди. Прежде чем помочь своим трем сыновьям, Джону, Роберту и Теду, начать строить политическую карьеру, он сам стал успешным государственным деятелем. По назначению президента Франклина Д.Рузвельта, Кеннеди-старший был первым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) (1934–1935), первым директором Морской комиссии США (1936–1938) и послом США в Великобритании (1938–1940) в первые годы Второй мировой войны.