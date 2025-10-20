Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
Московская сеть ресторанов сделала кальян в виде Хогвартса
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»

Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли

Фото: Universal Pictures

Netflix и Chernin Entertainment начали работу над драматическим сериалом  «Кеннеди». Майкл Фассбендер ( «Свет в океане», «Бесславные ублюдки») исполнит роль патриарха Джо Кеннеди-старшего, пишет Deadline.

Шоу будет основано на книге Фредрика Логевалля «JFK: Становление личности в американском веке, 1917–1956», в нем будет восемь серий. Согласно описанию, зрителям расскажут о «личной жизни, любви, соперничестве и трагедиях, которые сформировали самую знаменитую династию современности». 

Действие в первом сезоне развернется в 1930-х годах. Сценарий к шоу напишет Сэм Шоу («Манхэттен»), режиссером выступит Томас Винтерберг («Торжество», «Курск»).

Патрик Джозеф Кеннеди считается основателем клана Кеннеди. Прежде чем помочь своим трем сыновьям, Джону, Роберту и Теду, начать строить политическую карьеру, он сам стал успешным государственным деятелем. По назначению президента Франклина Д.Рузвельта, Кеннеди-старший был первым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) (1934–1935), первым директором Морской комиссии США (1936–1938) и послом США в Великобритании (1938–1940) в первые годы Второй мировой войны.

Сериал о Кеннеди решили снимать после успеха исторического шоу Netflix «Корона», посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Сериал получил 24 премии «Эмми» из 87 номинаций.

Расскажите друзьям