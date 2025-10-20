Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии

Юрист Владимир Постанюк пояснял «Москве 24», что при обнаружении на улице денег, драгоценностей или дорогостоящей техники их нужно передать владельцу или в полицию. Если вещь найдена в транспорте или помещении, например в отеле или спортзале, то ее следует передать ответственному сотруднику: машинисту поезда, водителю автобуса, администратору.