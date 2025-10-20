Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии

Фото: ГУ МВД по Москве

Уголовное дело о краже завели на 62-летнего москвича, который нашел на улице 1,6 млн рублей и не передал их правоохранителям. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Владелец денег шел с женой по улице Новослободской, когда из кармана его куртки выпал пакет с иностранной валютой эквивалентом более 1,6 млн рублей. Вернувшись домой, он обнаружил пропажу и кинулся на самостоятельные поиски. Не найдя наличных, мужчина обратился в полицию.

Выяснилось, что пакет с крупной суммой подобрал прохожий, следовавший за ним по тротуару. Он оставил находку себе и потратил на собственные нужды.

На москвича, подобравшего пакет, завели уголовное дело о краже в особо крупном размере. По части 4 статьи 158 ему грозит до 10 лет колонии. Подозреваемый задержан, ему назначена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. 

Юрист Владимир Постанюк пояснял «Москве 24», что при обнаружении на улице денег, драгоценностей или дорогостоящей техники их нужно передать владельцу или в полицию. Если вещь найдена в транспорте или помещении, например в отеле или спортзале, то ее следует передать ответственному сотруднику: машинисту поезда, водителю автобуса, администратору.

Человеку, который решит оставить находку себе, грозит административная ответственность (если стоимость найденного менее 2500 рублей) или уголовная по статье «Кража» при большей ценности предмета.

