Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»

Фото: A24

Двукратный номинант на премию «Оскар»  («Растин», «Синг-Синг») Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в предстоящем мюзикле «Злая: Навсегда» («Wicked: For Good»). Об этом пишет Variety. Премьера сиквела состоится 21 ноября.

Действие в фильме разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Глинда (Ариана Гранде) становится символом добра и живет в Изумрудном городе, а Эльфаба (Синтия Эриво) скрывается в лесу после изгнания из страны Оз.

В первой части «Злой» Трусливый Лев представлен как львенок, которого спасают из клетки Эльфаба и принц Фиерро. Во втором фильме уже взрослый Лев вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Дороти Гейл идет в путешествие по дороге из желтого кирпича.

В ленте также снялись Джонатан Бейли, Джефф Голдблум, Итан Слейтер, Мишель Йео, Боуэн Янг  и другие. Режиссером выступил Джон М.Чу.

Он обещал, что вторая часть будет «в восемь раз актуальнее» предыдущей. «Подождите [с выводами], пока не увидите „Навсегда“. Подождите, пока не увидите [Гранде и Эриво]. Это поразит вас», — интриговал режиссер.

В феврале Гранде рассказала, как композитор «Злой» Стивен Шварц хотел сделать песни ее персонажа более хип-хоповыми, похожими на ее треки. Певица выступила против, пояснив, «хотела бы быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду».

Фильм «Злая: Сказка о ведьме Запада» — экранизация бродвейского мюзикла, ставшего приквелом «Волшебника страны Оз». Картина получила 10 номинаций на «Оскар».

