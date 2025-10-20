Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»

В первой части «Злой» Трусливый Лев представлен как львенок, которого спасают из клетки Эльфаба и принц Фиерро. Во втором фильме уже взрослый Лев вместе со Страшилой, Железным Дровосеком и Дороти Гейл идет в путешествие по дороге из желтого кирпича.