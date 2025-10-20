Московская сеть ресторанов сделала кальян в виде Хогвартса

Ученые обновили протокол на случай контакта с инопланетянами
Мелисса Баррера снимется с Джоном Траволтой в триллере «Черные приливы»
В Москве фиксируют всплеск сообщений о вальдшнепах
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Netflix снимет сериал про семью Кеннеди с Майклом Фассбендером в главной роли
Москвичу, который нашел на улице 1,6 млн рублей и потратил их, грозит до 10 лет колонии
Колман Доминго озвучил Трусливого Льва в мюзикле «Злая: Навсегда»
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»

Московская сеть ресторанов сделала кальян в виде Хогвартса

Фото: @dymzavod.moscow

В московской сети ресторанов «Дымзавод» сделали кальян в виде школы Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Фотографии кальяна со вкусом сливочного пива, упомянутого в книгах, опубликовали в соцсетях заведения.

Бренд-шеф сети Антон Евлашкин рассказал «Афише Daily», как ему пришла идея сделать такой кальян. «Хотелось чего‑то по настоящему особенного, что будет радовать визуально и ароматом и оставаться в памяти. Поскольку я люблю смотреть кино и сериалы, [решил] сделать что‑то, связанное со знаковым фильмом. Выбор пал на Гарри Поттера, так как всегда нравилась эта история», — пояснил он.

1/3

Фото: @dymzavod.moscow

2/3

Фото: @dymzavod.moscow

3/3

Фото: @dymzavod.moscow

«Мы решили сделать Хогвартс в разрезе чтобы [показать] внутреннюю жизнь волшебников. Cделали живую картину, где отображаются случайные [сюжеты]. Еще сделали бокал со „Сливочным пивом“ и, конечно, „Бузинную палочку“», — описал кальян Евлашкин.

По его словам, разработка популярна у посетителей. «Многим нравится вселенная Гарри Поттера, [кальян] фотогеничный, и помимо прямого назначения вызывает приятные эмоции, которыми можно поделиться с друзьями. Еще одна особенность: в каждом ресторане он в одном экземпляре и, заказывая его, вы одни наслаждаетесь магией, словно нашли Выручай-комнату», — добавил шеф.

Расскажите друзьям