Московская сеть ресторанов сделала кальян в виде Хогвартса

Бренд-шеф сети Антон Евлашкин рассказал «Афише Daily», как ему пришла идея сделать такой кальян. «Хотелось чего‑то по настоящему особенного, что будет радовать визуально и ароматом и оставаться в памяти. Поскольку я люблю смотреть кино и сериалы, [решил] сделать что‑то, связанное со знаковым фильмом. Выбор пал на Гарри Поттера, так как всегда нравилась эта история», — пояснил он.