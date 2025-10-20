Московская сеть ресторанов сделала кальян в виде Хогвартса

В московской сети ресторанов «Дымзавод» сделали кальян в виде школы Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг. Фотографии кальяна со вкусом сливочного пива, упомянутого в книгах, опубликовали в соцсетях заведения.
Бренд-шеф сети Антон Евлашкин рассказал «Афише Daily», как ему пришла идея сделать такой кальян. «Хотелось чего‑то по настоящему особенного, что будет радовать визуально и ароматом и оставаться в памяти. Поскольку я люблю смотреть кино и сериалы, [решил] сделать что‑то, связанное со знаковым фильмом. Выбор пал на Гарри Поттера, так как всегда нравилась эта история», — пояснил он.
Фото: @dymzavod.moscow
Фото: @dymzavod.moscow
Фото: @dymzavod.moscow
«Мы решили сделать Хогвартс в разрезе чтобы [показать] внутреннюю жизнь волшебников. Cделали живую картину, где отображаются случайные [сюжеты]. Еще сделали бокал со „Сливочным пивом“ и, конечно, „Бузинную палочку“», — описал кальян Евлашкин.
По его словам, разработка популярна у посетителей. «Многим нравится вселенная Гарри Поттера, [кальян] фотогеничный, и помимо прямого назначения вызывает приятные эмоции, которыми можно поделиться с друзьями. Еще одна особенность: в каждом ресторане он в одном экземпляре и, заказывая его, вы одни наслаждаетесь магией, словно нашли Выручай-комнату», — добавил шеф.