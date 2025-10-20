В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов

В Китае тематический парк Land of Wilderness неприятно удивил посетителей. Там разместили жуткие фигуры людей-мутантов, написал Channel New Asia.
Гости пожаловались на арт-объекты в виде человека-многоножки и трехголовой девочки. Они показались людям пугающими, ужасающими, кошмарными и гротескными.
«Надо уметь отличать жуткие концепции от художественного таланта», — заявил один из критиков в соцсетях. Администрации парка пришлось оперативно убрать скульптуры и извиниться перед всеми, кому они доставили дискомфорт.
«В дальнейшем в нашем творческом процессе мы будем широко учитывать мнения и предложения каждого и постоянно стремиться представлять всем лучшие художественные работы», — пообещали в Land of Wilderness.
Парк Land of Wilderness открылся в городе Лицзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2020 году. Его создателем стал художник Цяо Сяодао. Он задумал парк как «сказочное королевство» для дочери и собственный способ реабилитироваться после борьбы с депрессией.
Мужчина решил «превратить металлолом и металлические отходы в сокровища, используя силу воображения» и воплотить в реальность «детские воспоминания и воображаемые миры». В результате на заросшем травой поле появились многочисленные хижины и арт-объекты в стиле стимпанк.
Парк получил популярность у местных жителей. Некоторые из них вступились за автора в споре о фигурах людей-мутантов. Одна из посетительниц заявила, что приезжала в Land of Wilderness с двумя детьми и осталась довольна. Женщина подчеркнула, что парк не обязан быть подходящим для всех. Другие поклонники добавили, что Land of Wilderness предлагает больше, чем завирусившиеся объекты.