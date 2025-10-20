В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года

В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов

Фото: Xiaohongshu/The Shadowplay

В Китае тематический парк Land of Wilderness неприятно удивил посетителей. Там разместили жуткие фигуры людей-мутантов, написал Channel New Asia.

Гости пожаловались на арт-объекты в виде человека-многоножки и трехголовой девочки. Они показались людям пугающими, ужасающими, кошмарными и гротескными.

© Фото: Xiaohongshu/The Shadowplay

«Надо уметь отличать жуткие концепции от художественного таланта», — заявил один из критиков в соцсетях. Администрации парка пришлось оперативно убрать скульптуры и извиниться перед всеми, кому они доставили дискомфорт.

«В дальнейшем в нашем творческом процессе мы будем широко учитывать мнения и предложения каждого и постоянно стремиться представлять всем лучшие художественные работы», — пообещали в Land of Wilderness.

Парк Land of Wilderness открылся в городе Лицзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2020 году. Его создателем стал художник Цяо Сяодао. Он задумал парк как «сказочное королевство» для дочери и собственный способ реабилитироваться после борьбы с депрессией.

Мужчина решил «превратить металлолом и металлические отходы в сокровища, используя силу воображения» и воплотить в реальность «детские воспоминания и воображаемые миры». В результате на заросшем травой поле появились многочисленные хижины и арт-объекты в стиле стимпанк.

1/4
© Фото: Xiaohongshu/Land of Wilderness
2/4
© Фото: Xiaohongshu/Xu Se
3/4
© Фото: Xiaohongshu/Land of Wilderness
4/4
© Фото: Xiaohongshu/Land of Wilderness

Парк получил популярность у местных жителей. Некоторые из них вступились за автора в споре о фигурах людей-мутантов. Одна из посетительниц заявила, что приезжала в Land of Wilderness с двумя детьми и осталась довольна. Женщина подчеркнула, что парк не обязан быть подходящим для всех. Другие поклонники добавили, что Land of Wilderness предлагает больше, чем завирусившиеся объекты.

Расскажите друзьям