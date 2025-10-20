В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов

Парк Land of Wilderness открылся в городе Лицзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2020 году. Его создателем стал художник Цяо Сяодао. Он задумал парк как «сказочное королевство» для дочери и собственный способ реабилитироваться после борьбы с депрессией.