Демограф оценил число релокантов и долю тех, кто вернулся

В комментарии «Афише Daily» демограф Алексей Ракша* назвал оценки, приведенные Никитиным довольно реалистичными: «Я бы сказал, что из 700-900 тыс. уехавших в 2022-м вернулись не менее половины, но в 2023-2025 помимо возвратов продолжался и отток. Так что общее понимание ситуации похоже на правду».