Демограф оценил число релокантов и долю тех, кто вернулся

После 24 февраля 2022 года Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек, сообщил «Газете.Ru» экономист и член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин.
«По разным подсчетам, после начала СВО Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек. От 10 до 45% из них вернулись еще в 2022–2024 годах», ― заявил он.
Никитин считает, что следует вести системную работу с теми, кто по разным причинам покинул страну. «Нужно укреплять их связь с Отечеством, поддерживать в них чувство патриотизма и уверенность в будущем России», — сказал он.
Никитин также предложил упростить процедуры возвращения релокантов в Россию.
В комментарии «Афише Daily» демограф Алексей Ракша* назвал оценки, приведенные Никитиным довольно реалистичными: «Я бы сказал, что из 700-900 тыс. уехавших в 2022-м вернулись не менее половины, но в 2023-2025 помимо возвратов продолжался и отток. Так что общее понимание ситуации похоже на правду».
По словам Ракши, такие оценки основаны на анализах социологов и демографов, «потративших уйму времени на вытаскивание информации с официальных сайтов статистики десятков стран и Евростата». Социолог отметил, что отток релокантов не сыграл большой роли в демографическом спаде, который сейчас переживает Россия.
Оценивая предложенные Никитиным меры по возвращению релокантов, Ракша сказал, что «упростить [процедуры] ― всегда хорошо». Слова же о необходимости укреплять связь с родиной и поддерживать чувство патриотизма он назвал балабольством.
* Минюст внес Алексея Ракшу в список иноагентов.