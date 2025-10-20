У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев

На площади у входа в московский парк Горького установили новогоднюю ель, хотя до зимних праздников еще больше двух месяцев. Об этом сообщила «Газета.Ru».
По информации СМИ, на праздничном дереве пока нет украшений. Сама ель окружена забором. Медиа отмечают, что украшение столицы в этом году начали раньше, чем обычно.
В 2024 году новогодний декор появился в городе в ноябре. Окончательно столицу подготовили к праздникам к началу декабря. В Москве разместили около тысячи елок.
В соцсетях горожане отмечают, что в 2025 году первые новогодние украшения заметили еще до первого снега. В частности, они появились у некоторых магазинов и на фасаде магазина ЦУМ.