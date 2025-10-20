У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев

Фото: Bato Damdinov/Unsplash

На площади у входа в московский парк Горького установили новогоднюю ель, хотя до зимних праздников еще больше двух месяцев. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По информации СМИ, на праздничном дереве пока нет украшений. Сама ель окружена забором. Медиа отмечают, что украшение столицы в этом году начали раньше, чем обычно.

В 2024 году новогодний декор появился в городе в ноябре. Окончательно столицу подготовили к праздникам к началу декабря. В Москве разместили около тысячи елок.

В соцсетях горожане отмечают, что в 2025 году первые новогодние украшения заметили еще до первого снега. В частности, они появились у некоторых магазинов и на фасаде магазина ЦУМ.

