«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»

Компания «Вольга» представила дебютный тизер фильма «Красавица». Он выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.
Действие в картине происходит в декабре 1941 года в Ленинграде. После тяжелой контузии старшина Николай Светлов выписывается из госпиталя и попадает в зоосад, где работники изо дня в день совершают тихий подвиг, спасая животных от голодной смерти.
Особое место в зоосаде занимает бегемотиха по имени Красавица. Поначалу старшина воспринимает службу в зоосаде как недоразумение и мечтает снова оказаться на фронте, но чем дольше он здесь находится, тем яснее осознает всю важность своей миссии. Через доброту и бескорыстную любовь к животным он и оставшиеся смотрители зоосада дарят надежду на чудо всем жителям блокадного Ленинграда.
В ленте сыграли Слава Копейкин («Слово пацана»), Юлия Пересильд («Вызов»), Стася Милославская («Бык»), Виктор Сухоруков («Брат»), Иван Добронравов («Возвращение»). Режиссером выступил Антон Богданов («Елки-8»).