Индийские ученые выяснили, как любимые жанры кино связаны с характером. Поклонники хорроров и приключений часто оказываются экстравертами, а любители драм и романтических фильмов склонны к невротизму. Статью опубликовали в журнале Cureus. Основные выводы пересказало издание PsyPost.
В исследовании приняли участие 300 человек в возрасте 20–23 лет. Перед началом потенциальных респондентов попросили указать, есть ли у них устойчивое предпочтение в жанрах кино. Если такового не было, человека исключали из выборки.
Участники ранжировали шесть жанров: приключения, драму, комедию, романтику, хоррор и детектив — от самого подходящего к наименее предпочтительному. Они также заполнили опрос из 44 пунктов, который измерил пять черт характера: экстраверсию, доброжелательность, ответственность, невротизм и открытость к новому опыту.
Приключенческие фильмы оказались связаны с более высоким уровнем экстраверсии. Также была замечена отрицательная связь с ответственностью и невротизмом — это позволяет предположить, что поклонники приключенческих фильмов могут быть более спонтанными и менее тревожными.
Те, кто отдал предпочтение драмам, набрали более высокие баллы по ответственности и невротизму, но также показали отрицательную корреляцию с экстраверсией. Любители романтических фильмов, в свою очередь, склонны набирать более высокие баллы по невротизму и открытости новому опыту.
Любители фильмов ужасов оказались связаны с высокими показателями экстраверсии, доброжелательности и ответственности. Те, кто предпочитает детективы, набрали более высокие баллы по открытости новому опыту, но менее — по доброжелательности и ответственности, что указывает на их любопытство и любовь к интеллектуальным задачам, но сосредоточенность на индивидуальном решении проблем.
Комедия стала единственным жанром, который не оказался связан ни с одной из черт личности: ее одинаково ценят люди с самым разным характером.