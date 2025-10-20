В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года

Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики

Фото: Summit Entertainment

Индийские ученые выяснили, как любимые жанры кино связаны с характером. Поклонники хорроров и приключений часто оказываются экстравертами, а любители драм и романтических фильмов склонны к невротизму. Статью опубликовали в журнале Cureus. Основные выводы пересказало издание PsyPost.

В исследовании приняли участие 300 человек в возрасте 20–23 лет. Перед началом потенциальных респондентов попросили указать, есть ли у них устойчивое предпочтение в жанрах кино. Если такового не было, человека исключали из выборки.

Участники ранжировали шесть жанров: приключения, драму, комедию, романтику, хоррор и детектив — от самого подходящего к наименее предпочтительному. Они также заполнили опрос из 44 пунктов, который измерил пять черт характера: экстраверсию, доброжелательность, ответственность, невротизм и открытость к новому опыту.

Приключенческие фильмы оказались связаны с более высоким уровнем экстраверсии. Также была замечена отрицательная связь с ответственностью и невротизмом — это позволяет предположить, что поклонники приключенческих фильмов могут быть более спонтанными и менее тревожными.

Те, кто отдал предпочтение драмам, набрали более высокие баллы по ответственности и невротизму, но также показали отрицательную корреляцию с экстраверсией. Любители романтических фильмов, в свою очередь, склонны набирать более высокие баллы по невротизму и открытости новому опыту.

Любители фильмов ужасов оказались связаны с высокими показателями экстраверсии, доброжелательности и ответственности. Те, кто предпочитает детективы, набрали более высокие баллы по открытости новому опыту, но менее — по доброжелательности и ответственности, что указывает на их любопытство и любовь к интеллектуальным задачам, но сосредоточенность на индивидуальном решении проблем. 

Комедия стала единственным жанром, который не оказался связан ни с одной из черт личности: ее одинаково ценят люди с самым разным характером.

Расскажите друзьям