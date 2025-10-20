Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко

Умер основатель, фронтмен и гитарист украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel). Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на певца Александра Стеганова.
Яценко было 55 лет. О причинах смерти не сообщается.
На официальной странице коллектива в фейсбуке* на обложку поставили фотографию свечи, горящей в темноте.
Green Grey основаны в Киеве весной 1993 года. Группа смешивает в музыке разные стили и направления: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно и электро. Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe.
Сейчас в дискографии группы семь студийных альбомов, последний из которых ― «Спичка» ― вышел в 2021 году. Среди самых известных песен Green Grey — «Подо**ем под дождем», «Осень (MF)», «Эмигрант», «Депрессивный листопад».
Недавно группа анонсировала тур по городам Украины. Первый концерт должен был пройти 24 октября в Днепре.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.