Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
В Китае тематический парк шокировал гостей жуткими фигурами людей-мутантов
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии

Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко

Фото: Андрій Яценко/Facebook*

Умер основатель, фронтмен и гитарист украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко (Diezel). Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на певца Александра Стеганова.

Яценко было 55 лет. О причинах смерти не сообщается.

На официальной странице коллектива в фейсбуке* на обложку поставили фотографию свечи, горящей в темноте.

Green Grey основаны в Киеве весной 1993 года. Группа смешивает в музыке разные стили и направления: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно и электро. Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe. 

Сейчас в дискографии группы семь студийных альбомов, последний из которых ― «Спичка» ― вышел в 2021 году. Среди самых известных песен Green Grey — «Подо**ем под дождем», «Осень (MF)», «Эмигрант», «Депрессивный листопад».

Недавно группа анонсировала тур по городам Украины. Первый концерт должен был пройти 24 октября в Днепре.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям