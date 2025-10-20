В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина

В испанском городе Террасса на северо-востоке Каталонии временно запретили брать черных кошек из приютов, чтобы их не использовали в «ритуалах» во время Хэллоуина. Об  этом пишет Би-би-си.

По данным местной службы защиты животных, все просьбы о передаче кошек на передержку или «усыновление» с 6 октября по 10 ноября будут отклонены. Таким образом власти хотят защитить питомцев от жестокого обращения.

Заместитель мэра города Террасса Ноэль Дуке сказал, что каждый год накануне праздника резко возрастает число заявок на «усыновление» именно черных кошек. В то время как в западной культуре эти животные часто ассоциируются с колдовством и сулят неудачу, во многих других культурах, включая Японию и Египет, они считаются символами процветания и удачи.

«Мы не хотим допустить, чтобы люди „усыновляли“ животных из-за моды или импульсивных желаний», — отметил политик. Хотя в городе не зафиксировано случаев жестокого обращения с черными кошками, решение приняли после предупреждений волонтеров из других регионов страны.

По данным местных властей, в Террассе живет более 9800 кошек. В местном приюте содержится около 100 кошек, 12 из которых черные. 

Городской совет Террассы заявил, что мера носит временный и исключительный характер. После 10 ноября программа «усыновления» в приютах будет работать в обычном режиме, а исключительные случаи во время запрета будут рассматривать индивидуально.

Ранее спрос на черных кошек резко вырос в Бразилии. Это случилось благодаря успеху мультфильма «Поток». Бразильцы забирали питомцев из приютов и называли их Флоу — в честь главного героя мультфильма, получившего «Оскар».

