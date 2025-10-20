Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме

Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба

Фото: O2O Creative/Getty Images

CNN Travel составил список из 50 лучших видов хлеба со всех уголков Земли. Они перечислены в алфавитном порядке, без присуждения каких-либо мест.

Из блюд стран бывшего СССР в материале упоминаются русский каравай, грузинский хачапури, армянский лаваш и узбекская лепешка нон из тандыра.

Каравай в статье называется настоящим искусством из хлеба ― с узорами в форме цветов, животных и завитками. Этот вид хлеба пекут на свадьбы, при этом тесто должна замешивать жена, а муж класть каравай в печь. Как отмечает CNN, круглая форма имеет древний символизм, восходящий к культу солнца. 

В список также вошли турецкий симит, американское печенье на пахе, британские крампеты, монреальские бублики и китайская лепешка шоабин. Из Южной Америки в подборку включили мексиканские тортильи, бразильский сырный хлеб (рão de queijo), чилийскую марракету (булочку из пшеничной муки, соли, воды и дрожжей) и венесуэльскую кукурузную лепешку арепа. 

В предисловии к статье журналисты поясняют, что хлеб готовили еще до появления первых земледельческих обществ. Около 10 тыс. года до нашей эры охотники-собиратели в Черной пустыне Иордании готовили его из корнеплодов и одомашненных злаков.

При этом определить, что такое хлеб, весьма затруднительно. Как пишет историк хлеба Уильям Рубель: ««Хлеб — это то, что ваша культура называет хлебом. Для его приготовления вовсе не требуется определенный вид муки».

Расскажите друзьям