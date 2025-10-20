Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба

CNN Travel составил список из 50 лучших видов хлеба со всех уголков Земли. Они перечислены в алфавитном порядке, без присуждения каких-либо мест.
Из блюд стран бывшего СССР в материале упоминаются русский каравай, грузинский хачапури, армянский лаваш и узбекская лепешка нон из тандыра.
Каравай в статье называется настоящим искусством из хлеба ― с узорами в форме цветов, животных и завитками. Этот вид хлеба пекут на свадьбы, при этом тесто должна замешивать жена, а муж класть каравай в печь. Как отмечает CNN, круглая форма имеет древний символизм, восходящий к культу солнца.
В список также вошли турецкий симит, американское печенье на пахе, британские крампеты, монреальские бублики и китайская лепешка шоабин. Из Южной Америки в подборку включили мексиканские тортильи, бразильский сырный хлеб (рão de queijo), чилийскую марракету (булочку из пшеничной муки, соли, воды и дрожжей) и венесуэльскую кукурузную лепешку арепа.
В предисловии к статье журналисты поясняют, что хлеб готовили еще до появления первых земледельческих обществ. Около 10 тыс. года до нашей эры охотники-собиратели в Черной пустыне Иордании готовили его из корнеплодов и одомашненных злаков.
При этом определить, что такое хлеб, весьма затруднительно. Как пишет историк хлеба Уильям Рубель: ««Хлеб — это то, что ваша культура называет хлебом. Для его приготовления вовсе не требуется определенный вид муки».