Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба

Каравай в статье называется настоящим искусством из хлеба ― с узорами в форме цветов, животных и завитками. Этот вид хлеба пекут на свадьбы, при этом тесто должна замешивать жена, а муж класть каравай в печь. Как отмечает CNN, круглая форма имеет древний символизм, восходящий к культу солнца.