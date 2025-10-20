Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде

В базе данных Американского общества композиторов, авторов и издателей (ASCAP) появилась песня «First Light», зарегистрированная Элизабет Грант — это настоящее имя певицы Ланы Дель Рей. Поклонники исполнительницы предполагают, что композиция может стать саундтреком к готовящейся игре о Джеймсе Бонде 007 First Light.
Дель Рей не раз выражала желание поработать над бондианой. Еще в 2015 году она говорила: «Я бы с радостью это сделала, если бы меня попросили, но ко мне не обращались. Мне нравится вся музыка из „Бонда“, которая выходила все эти годы, да и вообще, я обожаю саундтреки».
Позже, в 2024 году, певица раскрыла, что уже писала тему для фильма «007: Спектр», но продюсеры ее отклонили. Так композиция «24» вошла в ее альбом «Honeymoon».
Релиз игры 007 First Light запланирован на март 2026 года. Сюжет сосредоточится на первом задании молодого Джеймса Бонда. Это будет первая игра во франшизе после 007 Legends, вышедшей в 2012 году.