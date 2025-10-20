Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде

Дель Рей не раз выражала желание поработать над бондианой. Еще в 2015 году она говорила: «Я бы с радостью это сделала, если бы меня попросили, но ко мне не обращались. Мне нравится вся музыка из „Бонда“, которая выходила все эти годы, да и вообще, я обожаю саундтреки».