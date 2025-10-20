Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
У парка Горького в Москве установили елку, хотя до Нового года еще больше двух месяцев
«Почему я только бегемота понимаю?»: Слава Копейкин и Юлия Пересильд в тизере драмы «Красавица»
Ученые: приключенческие фильмы и ужастики любят экстраверты, драмы и мелодрамы — невротики
Власти испанского города запретили забирать черных кошек из приютов накануне Хэллоуина
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек к игре о Джеймсе Бонде

Фото: @honeymoon

В базе данных Американского общества композиторов, авторов  и издателей (ASCAP) появилась песня «First Light», зарегистрированная Элизабет Грант — это настоящее имя певицы Ланы Дель Рей. Поклонники исполнительницы предполагают, что композиция может стать саундтреком к готовящейся игре о Джеймсе Бонде 007 First Light.

Дель Рей не раз выражала желание поработать над бондианой. Еще в 2015 году она говорила: «Я бы с радостью это сделала, если бы меня попросили, но ко мне не обращались. Мне нравится вся музыка из „Бонда“, которая выходила все эти годы, да и вообще, я обожаю саундтреки».

Позже, в 2024 году, певица раскрыла, что уже писала тему для фильма «007: Спектр», но продюсеры ее отклонили. Так композиция «24» вошла в ее альбом «Honeymoon».

Релиз игры 007 First Light запланирован на март 2026 года. Сюжет сосредоточится на первом задании молодого Джеймса Бонда. Это будет первая игра во франшизе после 007 Legends, вышедшей в 2012 году.

