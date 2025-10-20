В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде

Фото: @honeymoon

В базе данных Американского общества композиторов, авторов  и издателей (ASCAP) появилась песня «First Light», зарегистрированная Элизабет Грант — это настоящее имя певицы Ланы Дель Рей. Поклонники исполнительницы предполагают, что композиция может стать саундтреком к готовящейся игре о Джеймсе Бонде «007: First Light».

Дель Рей не раз выражала желание поработать над Бондианой. Еще в 2015 году она говорила: «Я бы с радостью это сделала, если бы меня попросили, но ко мне не обращались. Мне нравится вся музыка из Бонда, которая выходила все эти годы, да и вообще я обожаю саундтреки».

Позже, в 2024 году, певица раскрыла, что уже писала тему для фильма «007: Спектр», но продюсеры ее отклонили. Так композиция «24» вошла в ее альбом «Honeymoon».

Релиз игры «007: First Light» запланирован на март 2026 года. Сюжет сосредоточится на первом задании молодого Джеймса Бонда. Это будет первая игра во франшизе после «007: Legends», вышедшей в 2012 году.

