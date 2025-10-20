Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве

Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды

Фото: Jonathan Borba/Unplash

Около 70% человек, которые пережили клиническую смерть, изменили свои религиозные или духовные убеждения. Об этом говорится в исследовании Университета Вирджинии, пишет New York Post.

В опросе участвовали 167 человек, оказавшихся на грани жизни и смерти. Большинство из них рассказали о глубокой внутренней трансформации. Так, более 20% развелись или расстались с партнерами. Еще больше человек сообщили о трудностях в отношениях.

Авторы заявили, что 64% участников обратились к специалистам по психическому здоровью, духовным наставникам или онлайн-сообществам, а 78% посчитали эту поддержку полезной. При этом некоторые признались, что им трудно рассказывать о своем опыте даже близким из-за страха быть неправильно понятыми. Ученые надеются, что их работа сможет вдохновить других исследователей, особенно врачей, посвятить время и внимание изучению феномена клинической смерти.

