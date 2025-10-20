Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды

Около 70% человек, которые пережили клиническую смерть, изменили свои религиозные или духовные убеждения. Об этом говорится в исследовании Университета Вирджинии, пишет New York Post.
В опросе участвовали 167 человек, оказавшихся на грани жизни и смерти. Большинство из них рассказали о глубокой внутренней трансформации. Так, более 20% развелись или расстались с партнерами. Еще больше человек сообщили о трудностях в отношениях.
Авторы заявили, что 64% участников обратились к специалистам по психическому здоровью, духовным наставникам или онлайн-сообществам, а 78% посчитали эту поддержку полезной. При этом некоторые признались, что им трудно рассказывать о своем опыте даже близким из-за страха быть неправильно понятыми. Ученые надеются, что их работа сможет вдохновить других исследователей, особенно врачей, посвятить время и внимание изучению феномена клинической смерти.