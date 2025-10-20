Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме

Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября

Фото: A24

Фильм «Крушащая машина» выйдет на цифровых площадках 4 ноября. Об этом сообщают портал WhenToStream и сайт DVD’s Release Dates.

Главные роли в ленте исполнили Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. В новой спортивной драме от A24 Джонсон играет двукратного чемпиона UFC Марка Керра, который борется с внутренними демонами. Эмили Блант исполнила роль подруги бойца Дон Стейплз.

Премьера «Крушащей машины» состоялась на Венецианском кинофестивале и закончилась 15-минутными стоячими овациями ― одними из самых продолжительных на нынешнем фестивале. Во время них исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон не смог сдержать слез.

По версии Variety, это было самое трогательное событие в Венеции со времен, когда Брендан Фрейзер четыре года назад расплакался после показа «Кита», начав свой путь к «Оскару». Многие тогда пророчили «Оскар» и Джонсону.

Однако лента провалилась в прокате. Картина, которая вышла 3 октября, собрала 6 млн долларов в США за первые выходные — это худший старт в карьере Дуэйна Джонсона.

Сам актер признавался, что сняться в «Крушащей машине» его вдохновила Эмили Блант. «Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба очень важны для меня. Я так благодарен, что рядом со мной была Эмили, которая определенно заслуживает звания одной из самых величайших актрис нашего времени», — сказал Джонсон.

В 2002 году телеканал HBO выпустил документальную ленту о Керре, которая тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие известные бойцы ММА того времени.

