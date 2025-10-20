Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября

Фильм «Крушащая машина» выйдет на цифровых площадках 4 ноября. Об этом сообщают портал WhenToStream и сайт DVD’s Release Dates.
Главные роли в ленте исполнили Дуэйн Джонсон и Эмили Блант. В новой спортивной драме от A24 Джонсон играет двукратного чемпиона UFC Марка Керра, который борется с внутренними демонами. Эмили Блант исполнила роль подруги бойца Дон Стейплз.
Премьера «Крушащей машины» состоялась на Венецианском кинофестивале и закончилась 15-минутными стоячими овациями ― одними из самых продолжительных на нынешнем фестивале. Во время них исполнитель главной роли Дуэйн Скала Джонсон не смог сдержать слез.
По версии Variety, это было самое трогательное событие в Венеции со времен, когда Брендан Фрейзер четыре года назад расплакался после показа «Кита», начав свой путь к «Оскару». Многие тогда пророчили «Оскар» и Джонсону.
Однако лента провалилась в прокате. Картина, которая вышла 3 октября, собрала 6 млн долларов в США за первые выходные — это худший старт в карьере Дуэйна Джонсона.
Сам актер признавался, что сняться в «Крушащей машине» его вдохновила Эмили Блант. «Любовь и уважение, которые мы испытываем друг к другу, эта дружба очень важны для меня. Я так благодарен, что рядом со мной была Эмили, которая определенно заслуживает звания одной из самых величайших актрис нашего времени», — сказал Джонсон.
В 2002 году телеканал HBO выпустил документальную ленту о Керре, которая тоже называлась «Крушащая машина». В ней приняли участие известные бойцы ММА того времени.