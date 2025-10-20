Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме

Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи

Фото: @uniqlo.ut

Бренд Uniqlo и компания Bandai, производящая виртуальных питомцев тамагочи, анонсировали совместную коллекцию, приуроченную к 30-летию игрушки, пишет Hypebeast. Выпуск вещей запланирован на середину декабря.

Коллекция включает в себя серию футболок и специальный корпус для тамагочи. Последний выполнен в красно-белом цвете и стилизован под часы. Его цена составит 2990 иен (примерно 1600 рублей).

Стоимость каждой футболки — 1990 иен (около 1000 рублей). Предметы гардероба представлены в трех цветах: белом, черном и фиолетовом. На них нанесены принты с пиксельными изображениями самих питомцев и корпусов устройств тамагочи.

1/5
© @uniqlo.ut
2/5
© @uniqlo.ut
3/5
© @uniqlo.ut
4/5
© @uniqlo.ut
5/5
© @uniqlo.ut

В сентябре Uniqlo назначил известного поп-культурного художника Kaws своим первым резидентом. В этой роли он будет участвовать в создании коллекций LifeWear, а также работать с музеями — партнерами компании над проектами Art for All в магазинах Uniqlo по всему миру.

