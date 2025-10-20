Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи

Бренд Uniqlo и компания Bandai, производящая виртуальных питомцев тамагочи, анонсировали совместную коллекцию, приуроченную к 30-летию игрушки, пишет Hypebeast. Выпуск вещей запланирован на середину декабря.
Коллекция включает в себя серию футболок и специальный корпус для тамагочи. Последний выполнен в красно-белом цвете и стилизован под часы. Его цена составит 2990 иен (примерно 1600 рублей).
Стоимость каждой футболки — 1990 иен (около 1000 рублей). Предметы гардероба представлены в трех цветах: белом, черном и фиолетовом. На них нанесены принты с пиксельными изображениями самих питомцев и корпусов устройств тамагочи.
В сентябре Uniqlo назначил известного поп-культурного художника Kaws своим первым резидентом. В этой роли он будет участвовать в создании коллекций LifeWear, а также работать с музеями — партнерами компании над проектами Art for All в магазинах Uniqlo по всему миру.