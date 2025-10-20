Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски

Пожарные спасли голубей при ликвидации возгорания в Подмосковье. Об этом пишет агентство «Москва».
В Люберцах загорелся склад. Когда на место прибыли сотрудники Мособлпожспаса, они поняли, что в пристройке остались заблокированы огнем голуби.
Птиц эвакуировали, некоторых пришлось откачивать с помощью кислородной маски. Видео спасения опубликовало агентство.
Недавно британец, мечтающий стать пожарным, специально устроил в своем доме два возгорания. Таким образом он хотел встретиться с огнеборцами лично. Мужчину приговорили к 8 месяцам условного срока и 150 часам неоплачиваемых работ.