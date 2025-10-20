В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября

С 20 октября по 23 ноября в мобильной игре Subway Surfers пройдет коллаборация с Among Us. Событие включает в себя новые наряды для персонажей, несколько локаций и специальное задание — поиск предателя.
Сразу при заходе в игру каждый игрок получает костюм для главного героя Джейка, выполненный в виде красного члена экипажа из Among Us. Пользователям предстоит собирать специальные жетоны сразу в нескольких локациях: Рио-де-Жанейро, Чикаго и Венис-Бич.
Главная награда за сбор жетонов во всех локациях — разблокировка шести новых персонажей в тематических костюмах из Among Us. Однако конечная цель — раскрыть личность предателя (импостера), который скрывается среди членов экипажа.
Недавно также стало известно о разработке файтинга по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Игра будет выполнена в стилистике 2D-анимации, повторяющей визуальный стиль оригинала. Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Релиз игры намечен на 2026 год на Xbox и Playstation.