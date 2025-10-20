В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября

Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Русский каравай, грузинский хачапури и армянский лаваш попали в топ-50 лучших видов хлеба
Лана Дель Рей зарегистрировала песню «First Light». Возможно, это саундтрек игры о Джеймсе Бонде
Ученые: 70% переживших клиническую смерть меняют духовные взгляды
Самый провальный по сборам фильм Дуэйна Джонсона «Крушащая машина» выйдет в «цифре» 4 ноября
Uniqlo выпустил коллекцию к 30-летию тамагочи
Пожарные спасли голубей в Подмосковье с помощью кислородной маски
Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке
Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме

В Subway Surfers началась коллаборация с Among Us. Она продлится до 23 ноября

С 20 октября по 23 ноября в мобильной игре Subway Surfers пройдет коллаборация с Among Us. Событие включает в себя новые наряды для персонажей, несколько локаций и специальное задание — поиск предателя.

Сразу при заходе в игру каждый игрок получает костюм для главного героя Джейка, выполненный в виде красного члена экипажа из Among Us. Пользователям предстоит собирать специальные жетоны сразу в нескольких локациях: Рио-де-Жанейро, Чикаго и Венис-Бич.

Главная награда за сбор жетонов во всех локациях — разблокировка шести новых персонажей в тематических костюмах из Among Us. Однако конечная цель — раскрыть личность предателя (импостера), который скрывается среди членов экипажа.

Видео: @subwaysurfers

Недавно также стало известно о разработке файтинга по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге». Игра будет выполнена в стилистике 2D-анимации, повторяющей визуальный стиль оригинала. Среди игровых персонажей — Аанг, Катара, Сокка, Зуко, Азула, Тоф и Корра. Релиз игры намечен на 2026 год на Xbox и Playstation.

Расскажите друзьям