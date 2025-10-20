Исследование: 63% россиян замечают, когда коллеги используют ИИ в рабочей переписке

84% россиян уверены, что могут отличить ИИ-сообщения от человеческих. При этом почти половина не доверяет текстам, созданным нейросетью. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк, результаты есть у «Афиши Daily».
Опрос проходил в сентябре-октябре 2025 года. В нем участвовали 1 500 человек из разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.
Респонденты уверены, что нейросети уместно использовать, чтобы составлять типовые сообщения (65%), генерировать идеи во время мозговых штурмов (52%), составлять внутренние отчеты и сводки (15%). Только 26% готовы применять ИИ для общения с клиентами. Еще 8% считают, что нейросети недопустимо использовать в рабочей переписке ни для каких задач.
63% россиян хотя бы раз замечали, что коллега использует нейросеть для ответов на сообщения без их ведома. 7% сталкиваются с этим часто, 27% время от времени, 29% — редко.
При этом большинство респондентов говорят, что отличают ИИ-сообщения от тех, что написал человек (84%), треть из них делают это легко. По словам россиян, нейротекст выдают:
— «идеальный» стиль и шаблонные формулировки (50%);
— отсутствие эмоциональной окраски или юмора (34%);
— неестественно правильная структура (33%);
— нетипичные для коллег слова и выражения (25%);
— правильная пунктуация (21%);
— ошибки, которые вряд ли бы сделал человек (17%).
Почти половина опрошенных (48%) не доверяют сообщениям, подготовленным с помощью нейросетей, 22% часто сомневаются и проверяют информацию. Еще 21% в целом доверяют, но перепроверяют детали.
«Искусственный интеллект в корпоративных чатах становится невидимым ассистентом: он облегчает рутинные задачи, но не должен вытеснять индивидуальность. Сейчас главное — не просто использовать нейросети, а делать это уместно, чтобы технологии помогали, а не заменяли личное общение. В эпоху ИИ люди по-прежнему ценят искренность и конфиденциальность», — отмечает руководитель по инновациям продуктовой группы Толк в Контуре Павел Скрипниченко.
Недавно аналитики выяснили, что 70% мужчин и 59% женщин обращаются к нейросети, чтобы разобраться в чувствах или поведении партнера. 84% респондентов и 74% респонденток признались, что им комфортно обсуждать с нейросетью конфликты, ревность и кризисы. 37% мужчин и 54% женщин открыто описывают свои чувства, а каждый третий показывает переписки, чтобы посмотреть на себя со стороны.