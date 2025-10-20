Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс

Проект Science of Scare обновил список самых страшных фильмов ужасов, основанный на показателях сердцебиения во время просмотра. Первое место вновь занял «Синистер» (2012) Скотта Дерриксона.
В тройку также вошли «Астрал. Онлайн» (2020) Роба Сэвиджа и «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022) Кайла Эдуарда Болла.
Команда Science of Scare каждый год отбирает самые жуткие фильмы на английском языке и показывает их группе из 250 добровольцев. Во время спецпоказов участники надевают пульсометры, которые отслеживают сердечный ритм на протяжении всего фильма.
Учитываются два показателя ― частота пульса (она сильно увеличивается, например, во время скримеров) и вариабельность сердечного ритма (она снижается во время медленных, гнетущих моментов).
Оба показателя объединяют, чтобы получить итоговый индекс Science of Scare Score. К примеру, у «Шрека» этот показатель 3 из 100, а у лидера рейтинга ― «Синистера» ― 96 из 100. Во время просмотра хоррора Скотта Дерриксона средний пульс зрителей увеличивается с 64 до 86 ударов в минуту, а в самых страшных сценах ― до 131 удара в минуту. Вариативность же сердечного ритма снижается на 21%.
Из 10 новых фильмов, показанных жюри в это году, в топ-25 попали две картины. «Улыбка-2» Паркера Финна заняла седьмое место, а «Верни ее из мертвых» Дэнни и Майкла Филиппу ― 24-ю строчку.
Верхняя десятка самых страшных фильмов по версии Science of Scare выглядит так:
- «Синистер» (96 баллов)
- «Астрал. Онлайн» (95 баллов)
- «Паранормальные явления. Скинамаринк» (91 балл)
- «Астрал» (90 баллов)
- «Заклятие» (88 баллов)
- «Реинкарнация» (81 балл)
- «Улыбка 2» (79 баллов)
- «Улыбка» (78 баллов)
- «Шесть демонов Эмили Роуз» (76 баллов)
- «Два, три, демон, приди!» (75 баллов)