Научный рейтинг самых страшных фильмов возглавил «Синистер». У зрителей измеряли пульс

Кадр из фильма «Синистер». Фото: Blumhouse Productions

Проект Science of Scare обновил список самых страшных фильмов ужасов, основанный на показателях сердцебиения во время просмотра. Первое место вновь занял «Синистер» (2012) Скотта Дерриксона. 

В тройку также вошли «Астрал. Онлайн» (2020) Роба Сэвиджа и «Паранормальные явления. Скинамаринк» (2022) Кайла Эдуарда Болла. 

Команда Science of Scare каждый год отбирает самые жуткие фильмы на английском языке и показывает их группе из 250 добровольцев. Во время спецпоказов участники надевают пульсометры, которые отслеживают сердечный ритм на протяжении всего фильма. 

Учитываются два показателя ― частота пульса (она сильно увеличивается, например, во время скримеров) и вариабельность сердечного ритма (она снижается во время медленных, гнетущих моментов). 

Оба показателя объединяют, чтобы получить итоговый индекс Science of Scare Score. К примеру, у «Шрека» этот показатель 3 из 100, а у лидера рейтинга ― «Синистера» ― 96 из 100. Во время просмотра хоррора Скотта Дерриксона средний пульс зрителей увеличивается с 64 до 86 ударов в минуту, а в самых страшных сценах ― до 131 удара в минуту. Вариативность же сердечного ритма снижается на 21%. 

Из 10 новых фильмов, показанных жюри в это году, в топ-25 попали две картины. «Улыбка-2» Паркера Финна заняла седьмое место, а «Верни ее из мертвых» Дэнни и Майкла Филиппу ― 24-ю строчку. 

Верхняя десятка самых страшных фильмов по версии Science of Scare выглядит так: 

  1. «Синистер» (96 баллов)
  2. «Астрал. Онлайн» (95 баллов)
  3. «Паранормальные явления. Скинамаринк» (91 балл)
  4. «Астрал» (90 баллов)
  5. «Заклятие» (88 баллов)
  6. «Реинкарнация» (81 балл)
  7. «Улыбка 2» (79 баллов)
  8. «Улыбка» (78 баллов)
  9. «Шесть демонов Эмили Роуз» (76 баллов) 
  10. «Два, три, демон, приди!» (75 баллов)
