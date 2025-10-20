Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия

В этом году для наблюдения за метеорным потоком Ориониды будут идеальные условия. Во время его пика ― 21 октября ― состоится октябрьское новолуние, а значит, свет от Луны не будет мешать. Об этом РИА «Новости» сообщил астроном Александр Якушечкин.