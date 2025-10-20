Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия

Фото: Nick Iliasov/Unsplash

В этом году для наблюдения за метеорным потоком Ориониды будут идеальные условия. Во время его пика ― 21 октября ― состоится октябрьское новолуние, а значит, свет от Луны не будет мешать. Об этом РИА «Новости» сообщил астроном Александр Якушечкин. 

Лучшее время для наблюдения за метеорным потоком ― ночь с 20 на 21 октября. 

Происхождение Орионид связано с кометой Галлея. Земля пересекает ее орбиту дважды в год: в мае из-за этого появляются Аквариды, а в октябре ― Ориониды. Частицы метеорного роя входят в земную атмосферу со скоростью около 66 километров в секунду (примерно 216 тысяч километров в час). Из-за высокой скорости «падающие звезды» этого потока очень яркие и часто оставляют следы.

Обычно метеоров падает немного ― от 10 до 20 в час, но бывают и всплески. К примеру, с 2006 по 2009 год интенсивность потока Орионид доходила до 40–50 метеоров в час. Ученые связывают изменчивость активности Орионид с древностью метеорного роя: при движении через поток Земля периодически пересекает более плотные скопления частиц, оставленные предыдущими прохождениями кометы.

По словам Якушечкина, почти одновременно с Орионидами действует еще один метеорный поток ― Эпсилон-Геминиды, с более слабой интенсивностью (два-три метеора в час) и меньше изученный. Пик активности этого потока приходится на 18–20 октября. 

Помимо Орионид в ночь на вторник появится возможность увидеть комету C/2025 A6 Lemmon, которая максимально сблизится с Землей 21 октября.

