Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services

Фото: Michael Dziedzic/Unsplash

Duolingo, Signal, Canva, Snapchat, Figma, Zoom и другие приложения и сайты перестали работать у многих пользователей по всему миру утром 20 октября. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Компания Amazon сообщила о сбое своего облачного сервиса, на базе которого работают эти и сотни других сервисов. В компании уточнили, что специалисты работают над устранением неполадок и выясняют их причины.

В 12.27 по московскому времени появилось сообщение о значительном восстановлении систем. В 13.35 по московскому времени сотрудники рассказали о полном устранении основной проблемы.

«Теперь большинство операций AWS Service работают в обычном режиме. Некоторые запросы еще могут застревать, пока мы работаем над полным разрешением», — добавили они.

