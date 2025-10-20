В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Для наблюдения за метеорным потоком Ориониды сложились идеальные условия
Zoom, Signal, Snapchat и другие сервисы пострадали из‑за сбоя в работе Amazon Web Services
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3–4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
Лувр объявил об открытии музея после ограбления
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, So Confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре

В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

Фото: Semyon Borisov/Unsplash

В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 новых станций метро, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Формирование лучшей в мире и самой удобной для москвичей транспортной системы — одна из ключевых наших задач. В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей», — написал он в своем телеграм-канале.

Помимо станций, планируется в этот же период ввести в эксплуатацию 26,9 километра новых линий метро, а также одно электродепо. На карте появится новая, Рублево-Архангельская, линия, введут первый участок Бирюлевской ветки и станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской.

Кроме того, продолжат строительство южного участка Троицкой линии, станций «Южный порт» Люблинско-Дмитровской и «Достоевская» Кольцевой линии. Две трети парка трамваев планируется сделать беспилотными. К концу следующего года в городе будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. В 2026 году также будет запущен четвертый маршрут столичного речного трамвая Киевский — Лужники.

