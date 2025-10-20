В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

«Формирование лучшей в мире и самой удобной для москвичей транспортной системы — одна из ключевых наших задач. В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей», — написал он в своем телеграм-канале.