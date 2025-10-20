В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 станций метро

В ближайшие три года в Москве планируется ввести в эксплуатацию 13 новых станций метро, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Формирование лучшей в мире и самой удобной для москвичей транспортной системы — одна из ключевых наших задач. В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей», — написал он в своем телеграм-канале.
Помимо станций, планируется в этот же период ввести в эксплуатацию 26,9 километра новых линий метро, а также одно электродепо. На карте появится новая, Рублево-Архангельская, линия, введут первый участок Бирюлевской ветки и станцию «Гольяново» Арбатско-Покровской.
Кроме того, продолжат строительство южного участка Троицкой линии, станций «Южный порт» Люблинско-Дмитровской и «Достоевская» Кольцевой линии. Две трети парка трамваев планируется сделать беспилотными. К концу следующего года в городе будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев. В 2026 году также будет запущен четвертый маршрут столичного речного трамвая Киевский — Лужники.