Toyota создала двухместный электромобиль для подростков

Компания Toyota представила концепт двухместного электромобиля FT-Me. Он классифицируется как квадрицикл, так что в ряде стран управлять им можно будет уже с 14 лет.
Производство модели будет запущено в Великобритании при государственной поддержке. Это шаг на пути к выполнению плана правительства по полному запрету продаж бензиновых и дизельных автомобилей в 2035 году.
FT-Me ориентирован на молодых водителей, семьи и службы доставки. Основной фокус проекта — создание более комфортного и зеленого города: минимизировать выбросы и пробки, увеличить мобильность.
Длина автомобиля составляет менее 2,5 метра, что дает ему возможность занимать лишь половину стандартного парковочного места. При производстве используются переработанные материалы, а также удалось достичь на 90% более низких выбросов углерода, чем у других городских автомобилей. На крыше расположена солнечная панель, которая добавляет до 20–30 километров ежедневного хода.
В ближайшее время пройдут испытания автомобиля в реальных дорожных условиях Великобритании. Ограниченное производство запланировано на конец 2026 года, массовое — в 2027 году.