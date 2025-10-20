Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Toyota создала двухместный электромобиль для подростков

Фото: Toyota

Компания Toyota представила концепт двухместного электромобиля FT-Me. Он классифицируется как квадрицикл, так что в ряде стран управлять им можно будет уже с 14 лет.

Производство модели будет запущено в Великобритании при государственной поддержке. Это шаг на пути к выполнению плана правительства по полному запрету продаж бензиновых и дизельных автомобилей в 2035 году.

FT-Me ориентирован на молодых водителей, семьи и службы доставки. Основной фокус проекта — создание более комфортного и зеленого города: минимизировать выбросы и пробки, увеличить мобильность.

Длина автомобиля составляет менее 2,5 метра, что дает ему возможность занимать лишь половину стандартного парковочного места. При производстве используются переработанные материалы, а также удалось достичь на 90% более низких выбросов углерода, чем у других городских автомобилей. На крыше расположена солнечная панель, которая добавляет до 20–30 километров ежедневного хода.

1/2
© Toyota
2/2
© Toyota

В ближайшее время пройдут испытания автомобиля в реальных дорожных условиях Великобритании. Ограниченное производство запланировано на конец 2026 года, массовое — в 2027 году.

