Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3-4 раза в неделю

Генеральный директор компании «Макдоналдс» Крис Кемпчински записал видео, в котором ответил на популярный вопрос подписчиков о том, как часто питается в ресторанах сети.

«Скажу так: часто, вероятно, три или четыре раза в неделю. Иногда это может быть завтрак. Иногда — обед. Но что поделать, одно из преимуществ работы — возможность часто есть в „Макдоналдсе“», — рассказал Кемпчински.

Видео:&nbsp;@chriskempczinski

Мужчина активно ведет социальные сети. Недавно он, например, отмечал 10-летие работы в компании. В своем профиле он часто делится видео, в которых пробует новые блюда, появляющиеся в меню. Кемпчински возглавил «Макдоналдс» в 2019 году. До прихода в компанию в 2015 году он работал в Procter & Gamble, PepsiCo и Kraft Foods.

Среди последних коллабораций «Макдоналдс» — набор «Хэппи мил» с фигурками участников кейпоп-группы BTS. В каждый набор входит одна фигурка и карточка участника, на протяжении осени выходило несколько серий игрушек.

