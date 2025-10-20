Лувр объявил об открытии музея после ограбления

Музей Лувра в Париже открылся для посетителей 20 октября в 9:00 по местному времени, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.
Посетителям доступны не все зоны. Какие именно отделы будут закрыты, в Лувре не уточнили.
19 октября из Лувра неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона.
Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. По данным СМИ, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.