Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Генеральный директор «Макдоналдса» ест в ресторанах сети 3-4 раза в неделю
«Яндекс» запускает «Свои Плюсы»: привычные сервисы превращаются в мини-игру
В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»
Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени
Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью
Росстат привел статистический портрет среднего россиянина
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы

Лувр объявил об открытии музея после ограбления

Фото: Mika Baumeister/Unsplash

Музей Лувра в Париже открылся для посетителей 20 октября в 9:00 по местному времени, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.

Посетителям доступны не все зоны. Какие именно отделы будут закрыты, в Лувре не уточнили.

19 октября из Лувра неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Они воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона.

Сообщалось, что ограбление прошло за семь минут. По данным СМИ, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался на месте.

