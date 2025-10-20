В Telegram появятся прямые эфиры в «историях»

В мессенджере Telegram разрабатывают функцию проведения прямых эфиров в разделе «Истории». Обновление обнаружили пользователи бета-версии приложения для iOS 12.2. На изменение обратил внимание канал Telegram Info.
Трансляции будут аналогичны такой же функции в инстаграме*. Ключевым отличием станет взаимодействие зрителей в чате: они смогут закреплять свои сообщения в эфире за «звезды» — внутреннюю валюту мессенджера. Стоимость закрепления будет влиять на время, которое сообщение пробудет в топе, и ограничения по его длине.
В настоящее время функция находится на ранней стадии разработки. Официального анонса или даты выхода обновления для всех пользователей пока нет.
Развитие форматов сторис и прямых эфиров, как показывают исследования, не только меняет коммуникацию между людьми, но и влияет на восприятие времени и стиль жизни. «Афиша Daily» разобралась в воздействии визуальных платформ на современную культуру в юбилейном материале к 15-летию инстаграма.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.