Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени

Сильнее всего нехватку ощущают люди 25–44 лет. Каждый восьмой из них располагает всего одним свободным часом в день. Среди опрошенных до 24 лет и старше 55 лет дефицит времени встречается значительно реже — только у 4% и 8% соответственно. Кроме того, в этих возрастных группах находится почти в полтора раза больше людей, у которых ежедневно есть четыре и более свободных часов.