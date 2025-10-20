Более трети россиян пожаловались на нехватку свободного времени

Более трети опрошенных россиян рассказали, что им не хватает свободного времени. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru и Битрикс24, которое опубликовало издание «Газета.Ru». В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.
Основной причиной нехватки респонденты назвали занятость на работе (60%). Помимо этого, время у россиян отнимают домашние обязанности (38%) и время в дороге (21%), соцсети (19%) и прокрастинация (15%).
Сильнее всего нехватку ощущают люди 25–44 лет. Каждый восьмой из них располагает всего одним свободным часом в день. Среди опрошенных до 24 лет и старше 55 лет дефицит времени встречается значительно реже — только у 4% и 8% соответственно. Кроме того, в этих возрастных группах находится почти в полтора раза больше людей, у которых ежедневно есть четыре и более свободных часов.
В целом у 65% россиян есть от одного до четырех свободных часов в сутки. Менее одного часа в распоряжении только у 10% респондентов, чаще всего это люди в возрасте 45–54 лет (17%).
Проблема нехватки времени значительно зависит от сферы деятельности человека, отмечает «Газета.Ru». Больше всего времени не хватает в гуманитарных и творческих профессиях. На такую проблему жалуются сотрудники сферы науки и образования, HR-менеджеры, маркетологи и пиарщики, а также специалисты из искусства и медиа. В сферах розничной торговли, рабочего персонала и безопасности доля жалоб на нехватку времени значительно меньше.
Опрошенные рассказали, что из‑за занятости не успевают заботиться о себе, заниматься саморазвитием и полноценно высыпаться, а также пообщаться с близкими и на отдых. Если бы у респондентов появился один дополнительный час, 40% предпочли бы потратить его на отдых, 38% — на общение с семьей, 36% и 34% — на спорт, хобби и изучение нового.
Глобально респонденты хотели бы использовать свободную часть дня на заботу о собственном здоровье (38%). Еще 18% мечтают сократить рабочее время без потери дохода. Среди других желаний — запуск собственных проектов, развитие творческих навыков, качественное время с детьми и улучшение психологического состояния.