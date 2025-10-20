Дебби Харри из Blondie хочет, чтобы в байопике ее сыграла Флоренс Пью

Дебби Харри, солистка группы Blondie, мечтает, чтобы в биографическом фильме о ней ее сыграла актриса Флоренс Пью. Об этом она рассказала в интервью The Sunday Times.
«Если бы это была такая актриса, как Флоренс Пью, я была бы на седьмом небе от счастья. Я просто считаю, что она великая актриса и ей все по плечу», — сказала певица.
Сама Пью уже выражала желание сыграть Харри. В 2020 году на кинофестивале в Санта-Барбаре, отвечая на вопрос о том, какую известную личность она хотела бы воплотить на экране, актриса ответила: «Blondie, просто потому что она невероятно крутая».
Флоренс Пью известна зрителям по картинам «Солнцестояние», «Леди Макбет», «Оппенгеймер» и «Маленькие женщины». За последний фильм она получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. С 2021 года актриса также является частью вселенной Marvel, в которой играет шпионку Елену Белову.
В настоящий момент Пью занята на съемках третьей части «Дюны» Дени Вильнева. «Надеюсь, мы увидим ее больше. Хочу больше крутых костюмов!» — делилась она ранее планами на роль в интервью Harper’s Bazaar.