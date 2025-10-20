Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»

Актер Джейкоб Элорди поделился впечатлениями о третьем сезоне «Эйфории», который должен выйти на экраны в 2026 году, пишет Variety.
«Это было невероятно», — сказал он на красной дорожке гала-вечера в Музее Академии. «Это было невероятно освобождающе. Мне нужно было сыграть так, как я не делал этого раньше», — добавил он.
Элроди также сказал, что создатель сериала Сэм Левинсон «создал что‑то невероятно умное и кинематографичное». «Я думаю, что людям это действительно понравится», — заверил актер.
Он также рассказал, что не знает полностью сюжет сезона. «Неизвестно, какие сюжетные линии [у других актеров]. Это похоже на материалы ФБР. Это здорово, потому что я смогу смотреть сериал так же, как и все остальные — как фанат. Я взволнован», — пояснил Элорди.
Джейкоб Элорди играет в «Эйфории» Нейта Джейкобса. HBO недавно объявил каст третьего сезона сериала. В нем появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот.