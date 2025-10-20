Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»

Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Росстат привел статистический «портрет» среднего россиян
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза

Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»

Фото: Don Arnold/Getty Images

Актер Джейкоб Элорди поделился впечатлениями о третьем сезоне «Эйфории», который должен выйти на экраны в 2026 году, пишет Variety.

«Это было невероятно», — сказал он на красной дорожке гала-вечера в Музее Академии. «Это было невероятно освобождающе. Мне нужно было сыграть так, как я не делал этого раньше», — добавил он.

Элроди также сказал, что создатель сериала Сэм Левинсон «создал что‑то невероятно умное и кинематографичное». «Я думаю, что людям это действительно понравится», — заверил актер.

Он также рассказал, что не знает полностью сюжет сезона. «Неизвестно, какие сюжетные линии [у других актеров]. Это похоже на материалы ФБР. Это здорово, потому что я смогу смотреть сериал так же, как и все остальные — как фанат. Я взволнован», — пояснил Элорди.

Джейкоб Элорди играет в «Эйфории» Нейта Джейкобса. HBO недавно объявил каст третьего сезона сериала. В нем появились 18 новых актеров, в том числе Триша Пейтас, Наташа Лионн, Даниель Дедуайлер и Илай Рот.

Расскажите друзьям