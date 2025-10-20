Росстат привел статистический «портрет» среднего россиян

Росстат ко Всемирному дню статистики по запросу РБК привел статистический «портрет» среднего россиянина. Исследование основывается на данных 2024 года.
В общей численности населения насчитывается 46% мужчин и 54% женщин (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин). Средний возраст россиян в 2024 году — 41 год; мужчин — 38 лет, женщин — 43 года. Средний рост мужчин в России (с учетом всех возрастов) составил 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес мужчин в России — 74,1 кг, женщин — 67,0 кг (данные также для всех возрастов).
77,9% населения проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов, 70,6% отдыхают c помощью общения с друзьями. 88,9% населения пользуется интернетом: 76,4% мужчин пользуется интернетом каждый день и 74,7% женщин пользуются интернетом каждый день. По итогам 2024 года в России 49,3% семей имеют легковой автомобиль.
В 2024 году 80,4% населения в возрасте 35–39 лет оценивали свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», среди всех россиян — 52,7%. В городах проживают 75% населения, в селах — 25%. Из всех граждан, проживающих в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных квартирах.
Средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рубля и по сравнению с 2023-м выросла на 19%. Среднестатистический занятый в 2024 году — женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли, которая зарабатывает в месяц 84 199 рублей.