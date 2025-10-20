Росстат привел статистический «портрет» среднего россиян

В общей численности населения насчитывается 46% мужчин и 54% женщин (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин). Средний возраст россиян в 2024 году — 41 год; мужчин — 38 лет, женщин — 43 года. Средний рост мужчин в России (с учетом всех возрастов) составил 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес мужчин в России — 74,1 кг, женщин — 67,0 кг (данные также для всех возрастов).