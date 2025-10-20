Росстат привел статистический «портрет» среднего россиян

Джейкоб Элорди назвал третий сезон «Эйфории» «невероятно умным и кинематографичным»
Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза

Росстат привел статистический «портрет» среднего россиян

Фото: Random Institute/Unsplash

Росстат ко Всемирному дню статистики по запросу РБК привел статистический «портрет» среднего россиянина. Исследование основывается на данных 2024 года.

В общей численности населения насчитывается 46% мужчин и 54% женщин (количество женщин традиционно более чем на 10 млн превосходит количество мужчин). Средний возраст россиян в 2024 году — 41 год; мужчин — 38 лет, женщин — 43 года. Средний рост мужчин в России (с учетом всех возрастов) составил 162,9 см, женщин — 159,5 см. Средний вес мужчин в России — 74,1 кг, женщин — 67,0 кг (данные также для всех возрастов).

77,9% населения проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов, 70,6% отдыхают c помощью общения с друзьями. 88,9% населения пользуется интернетом: 76,4% мужчин пользуется интернетом каждый день и 74,7% женщин пользуются интернетом каждый день. По итогам 2024 года в России 49,3% семей имеют легковой автомобиль.

В 2024 году 80,4% населения в возрасте 35–39 лет оценивали свое здоровье как «хорошее» и «очень хорошее», среди всех россиян — 52,7%. В городах проживают 75% населения, в селах — 25%. Из всех граждан, проживающих в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных квартирах.

Средняя зарплата в 2024 году составила 89 069 рубля и по сравнению с 2023-м выросла на 19%. Среднестатистический занятый в 2024 году — женщина с высшим образованием, работающая в сфере оптовой и розничной торговли, которая зарабатывает в месяц 84 199 рублей.

