Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года

Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень

Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года

Фото: Victoriano Izquierdo/Unsplash

Во втором квартале 2025 года количество вендинговых автоматов в Москве сократилось на 7% по сравнению с началом года, пишет Forbes со ссылкой на данные Союза операторов торговых автоматов (СОТА).

Если ранее рынок ежегодно прибавлял 10−12%, то в этом году тренд изменился. Из 11 тыс. официально зарегистрированных автоматов в столице было демонтировано около 800 объектов.

Основной причиной такой динамики участники рынка называют рост торгового сбора. С 1 января 2025 года ставка увеличилась примерно с 5184 до 10244 рублей за квартал на один автомат.

Такие ставки приводят к убыточности многих вендинговых локаций, отмечают эксперты. Средняя выручка в этом бизнесе составляет около 35 тыс. рублей в месяц с автомата, а чистая прибыль — 6-7 тыс. рублей.

