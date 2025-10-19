Рынок вендинговых аппаратов в Москве сократился впервые за четыре года

Во втором квартале 2025 года количество вендинговых автоматов в Москве сократилось на 7% по сравнению с началом года, пишет Forbes со ссылкой на данные Союза операторов торговых автоматов (СОТА).
Если ранее рынок ежегодно прибавлял 10−12%, то в этом году тренд изменился. Из 11 тыс. официально зарегистрированных автоматов в столице было демонтировано около 800 объектов.
Основной причиной такой динамики участники рынка называют рост торгового сбора. С 1 января 2025 года ставка увеличилась примерно с 5184 до 10244 рублей за квартал на один автомат.
Такие ставки приводят к убыточности многих вендинговых локаций, отмечают эксперты. Средняя выручка в этом бизнесе составляет около 35 тыс. рублей в месяц с автомата, а чистая прибыль — 6-7 тыс. рублей.