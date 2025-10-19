Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии

Концепция базового дохода означает регулярные выплаты гражданам со стороны государства для обеспечения минимального уровня жизни. В феврале в Ирландии заканчивается пилотная программа базового дохода для художников и представителей сферы искусства в размере 1500 долларов в месяц (около 120 тыс. рублей). Правительство Ирландии недавно составило бюджет на 2026 год, в котором предусмотрено продолжение таких выплат.