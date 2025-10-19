Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта
Полторы тысячи долларов будут платить каждый месяц художникам в Ирландии

Ирландия планирует выплачивать так называемый базовый доход для художников в 2026 году. Об этом пишет Business Insider.

Концепция базового дохода означает регулярные выплаты гражданам со стороны государства для обеспечения минимального уровня жизни. В феврале в Ирландии заканчивается пилотная программа базового дохода для художников и представителей сферы искусства в размере 1500 долларов в месяц (около 120 тыс. рублей). Правительство Ирландии недавно составило бюджет на 2026 год, в котором предусмотрено продолжение таких выплат.

Граждане, получающие эти деньги от государства, рассказали, что выплаты улучшили их повседневную жизнь. В отчете, опубликованном правительством в мае, говорится, что у участников проекта уменьшился финансовый стресс и улучшилось психическое здоровье.

Ирландия впервые запустила свою пилотную программу базового дохода в 2022 году, его начали получать около 2000 участников. Первоначально чиновники планировали, что проект завершится в августе этого года, затем Патрик О’Донован, министр культуры, коммуникаций и спорта Ирландии, продлил его до февраля 2026 года.

