Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года

Фото: Marcos Paulo Prado/Unsplash

Зона видимости кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально сблизится с Землей, охватывает всю территорию России. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Он назвал комету самой яркой в 2025 году. Лучшие условия для наблюдения будут у жителей регионов, расположенных выше 50-й параллели северной широты.

«Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов <…> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно», — отметил Язев.

Москва расположена чуть севернее 55-й параллели северной широты. Здесь после наступления темноты комета видна уже сейчас на высоте около 30 градусов над горизонтом. В течение ночи она опускается, а ближе к утру снова поднимается.

Объект C/2025 A6 (Lemmon) открыли 3 января 2025 года. Наклон орбиты кометы позволяет в октябре и ноябре наблюдать ее в России и других странах Северного полушария в высоких и умеренных широтах. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — оно составит 89 185 647 километров.

