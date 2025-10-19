Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

В Москве этой зимой откроются два новых катка — в «Лужниках» и «Коломенском»
Россияне смогут наблюдать самую яркую комету года
Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года
ИКЕА в ОАЭ дарит кровати для телефонов, которые помогают лучше спать
Умерла создательница программы студенческого обмена Erasmus
Художник с помощью ИИ создал опенинг «Бригады» в стиле аниме
Глава Лаборатории солнечной астрономии РАН объяснил, как часто можно видеть северное сияние в Москве
Дизайнер из Лос-Анджелеса создал приложение для генерации фото из отпуска
Дождь в Москве продлится всю неделю с 20 по 26 октября
«Википедия» столкнулась с падением трафика из‑за ИИ-сводок в поиске
В Москве спасли толстую летучую мышь
Лорд пригласила на сцену Charli XCX и спела с ней «Girl, so confusing»
Вайнона Райдер и Хелена Бонэм-Картер — о Тиме Бертоне в трейлере документалки «Жизнь в соответствии»
В Лос-Анджелесе пройдет спецпоказ «Бугонии» только для лысых и желающих такими стать
В городе Оулу на севере Финляндии прошел международный чемпионат по игре на воздушной гитаре
Ученые: когнитивные способности человека достигают пика в 55–60 лет
WhatsApp введет лимиты на отправку сообщений незнакомцам. Так мессенджер борется со спамом
«Интернет» разрешили писать с маленькой буквы
Названы самые популярные клички у кошек и собак в Москве
Третий сезон «Эйфории» снят в широкоэкранном формате VistaVision — предвестнике IMAX
Маскот сухого завтрака сходит с ума в трейлере нового проекта от аниматора «Кролика Роджера»
OpenAI запретила генерировать видео с Мартином Лютером Кингом после жалоб его семьи
Киану Ривз узнал, что его роль в «Разделении» мог сыграть Барак Обама
Умер публицист и левый идеолог Сергей Кара-Мурза
LEGO представит набор-аквариум из 4154 деталей
Киска, Мутный и Веселая Жизнь вошли в число самых смешных названий российских деревень
В Музее атомных испытаний в США откроется выставка по мотивам игры Fallout
adidas представил кроссовки по «Спанч Бобу»

Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

Фото: Christopher Polk/Getty Images

Рэперу Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) предъявили обвинение в мелком правонарушении в штате Юта в начале октября. Об этом сообщает TMZ.

Водитель лимузина по имени Карл Рейнольдс сообщил полиции, что артист напал на него и 2 октября, когда он вез его и его окружение на репетицию. В то время Карти был в штате во время своего тура Antagonist.

Карл утверждает, что артист и его девушка поссорились «из‑за секса на заднем сиденье» и рэпер стал угрожать избить ее и Карла. По словам водителя, Карти в итоге ударил свою девушку в грудь. Однако водитель уточнил, что не видел, когда Карти ударил ее, но заметил, как она «согнулась, прижимая руки к груди». Затем музыкант, по словам Карла, напал на него, после чего у него остались синяки на теле, а челюсть распухла.

TMZ пишет, что на место происшествия была вызвана полиция, которая сфотографировала травмы Карла. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

