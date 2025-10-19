Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

Карл утверждает, что артист и его девушка поссорились «из‑за секса на заднем сиденье» и рэпер стал угрожать избить ее и Карла. По словам водителя, Карти в итоге ударил свою девушку в грудь. Однако водитель уточнил, что не видел, когда Карти ударил ее, но заметил, как она «согнулась, прижимая руки к груди». Затем музыкант, по словам Карла, напал на него, после чего у него остались синяки на теле, а челюсть распухла.