Рэпера Playboi Carti обвинили в нападении на водителя в штате Юта

Рэперу Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) предъявили обвинение в мелком правонарушении в штате Юта в начале октября. Об этом сообщает TMZ.
Водитель лимузина по имени Карл Рейнольдс сообщил полиции, что артист напал на него и 2 октября, когда он вез его и его окружение на репетицию. В то время Карти был в штате во время своего тура Antagonist.
Карл утверждает, что артист и его девушка поссорились «из‑за секса на заднем сиденье» и рэпер стал угрожать избить ее и Карла. По словам водителя, Карти в итоге ударил свою девушку в грудь. Однако водитель уточнил, что не видел, когда Карти ударил ее, но заметил, как она «согнулась, прижимая руки к груди». Затем музыкант, по словам Карла, напал на него, после чего у него остались синяки на теле, а челюсть распухла.
TMZ пишет, что на место происшествия была вызвана полиция, которая сфотографировала травмы Карла. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.